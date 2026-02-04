馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
8款超萌Sanrio characters x Rody跳跳馬開運不倒翁公仔 新年加萌 搶閘過馬年
另有隱藏版閃爍Kuromi X Rody及 7-Eleven 應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody隆重登場 同場加映抱抱咕𠱸及電腦枱墊 為你的居家生活添上賀年氣氛
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - 農曆新年就到，7-Eleven 精心準備了新春驚喜與你喜迎新歲，祝願大家馬年福星高照、平安大吉！適逢馬年將至，7-Eleven特意邀請6位超人氣Sanrio角色為大家送上祝福，包括 Hello Kitty、My Melody、 Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及 Minnanotābō，與風靡全球、深受大小朋友歡迎的著名充氣玩具馬品牌Rody跳跳馬攜手合作，推出全新「開運不倒翁公仔系列 」，同大家拜個早年！全套「開運不倒翁公仔系列 」共有８款，其中包括隱藏版閃爍 Kuromi X Rody跳跳馬開運不倒翁公仔及7-Eleven 應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。每款都非常適合作為開運擺設，寓意福星齊報喜，新一年幸福滿滿！
「開運不倒翁公仔系列 」將於1月21日早上7時起在7-Eleven和大家見面，將它們全部帶回家，齊齊迎接新年！
「開運不倒翁公仔系列 」驚喜駕到 為你開運招財
新年新氣象，居家擺設當然要添上新意，今次7-Eleven於產品設計加添上了更多新元素，６位 Sanrio characters 分別戴上顏色鮮豔的Rody 跳跳馬頭套可愛現身，款款設計都充滿賀年氣氛，非常適合作居家開運擺設。開運公仔外型設計以「達摩不倒翁」為靈感，柔軟順滑的觸感，抱著時非常舒服，公仔內置搖鈴，只需輕輕搖動就會發出「啷啷」聲，帶來滿滿治療感，同時招來福氣。其圓碌碌的超萌造型，象徵福氣滿滿，每款公仔皆印有其各自的祝福語包括：「大吉」、「結緣」、「開運」、「健康」、「常滿」及「必勝」，寓意大家新一年好運連連，將祝福傳遞給摯親！
隱藏版閃爍 Kuromi X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔及7-Eleven 應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody 同步登場
7-Eleven同步推出1:19隱藏版 — 「閃爍 Kuromi X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」，Kuromi換上幻彩紫色的Rody 跳跳馬頭套造型亮相，經典的紫色配上閃爍效果，盡顯Kuromi的獨特魅力，極具收藏價值，是粉絲必儲的珍藏款式！
另外，7-Eleven 應用程式限定版 — 「15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」 亦首次登場，由Cinnamoroll戴上天藍色的Rody 跳跳馬頭套可愛現身。公仔毛茸茸的觸感舒服柔軟，按壓其腹部可郁動Cinnamoroll的耳朵，象徵招福，增添互動趣味之餘，亦為你的新年增添生氣！
「開運不倒翁公仔系列」產品資料：
產品尺寸：
「 開運不倒翁公仔系列 」推廣活動詳情：
分享印花，換得更快！
產品圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。所有換購價已包含塑膠購物袋徵費。所有換購價相關金額不能獲取印花及 yuu 積分及不適用於以恒生enJoy卡付款之 95 折。詳情可登入本公司網頁查詢。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。所有有關電子印花事宜只適用於香港地區。
*此推廣不適用於香港迪欣湖、迪士尼行政大樓及迪士尼樂園食物亭分店。如有爭議，7-Eleven 保留最終之決定權。
#消費金額不包括購買「7 仔預購」產品、yuu 預訂產品、香煙、奶粉 (任何型號) 、尿片、網上遊戲卡、印花換購活動換購品、現金券、禮券、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購 物袋收費、垃圾收費指定袋及指定標籤或其他服務項目。顧客服務熱線: 2299 1110 (服務時間為星期一至五 09:00-17:00，星期六、日及公眾假期休息)或登入本公司網頁 www.7-eleven.com.hk 以電郵查詢。
所有推廣期內累積之印花只作參與此推廣期內印花推廣活動，活動完結後該印花將會作廢。不同推廣期所獲取之印花不可累計或轉移至其他印花活動。當獲取指定數量電子印花後，顧客可於 7-Eleven 應用程式內兌換「禮品換購券」並須到實體店完成兌換程序。電子印花一經扣除，將不獲補發。禮品取貨日期需視乎實際店舖存貨量而定，詳情請向店員查詢。於 7-Eleven 實體店舖進行兌換程序時，以掃描二維碼方式兌換禮品。以實體印花換購產品時，7-Eleven 會即時收回貼有指定實體印花數目之收集卡。如超過指定數目，印花恕不發還。印花如有損壞、塗污或偽造，均當作廢論。 只接受完整印花收集卡之正本或影印本，其他版本恕不接受。若取消訂單或將產品退款，相關交易中所獲取的電子印花將從手機應用程式賬戶中自動扣回。如顧客於實體店退貨，需一併退回實體印花。
Sanrio characters x Rody 開運小物系列 為你的居家生活添上節日氛圍
今年想為屋企增添節日氣氛，7-Eleven已經早有準備，特意推出兩款實用度滿分又精緻的Sanrio characters x Rody 抱抱咕𠱸及電腦枱墊，讓你於生活中的每個小細節都能感受濃厚的新春氣氛。抱抱咕𠱸及電腦枱墊均以Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll及 Minnanotābō 為主角，滿足各位粉絲喜好。今個新年，讓一眾Sanrio characters 與Rody跳跳馬時刻陪伴著你，無論家中或辦公室都能感受滿滿的節日氛圍。
「抱抱咕𠱸」產品資料：
1. Hello Kitty X Rody抱抱咕𠱸
2. Kuromi X Rody抱抱咕𠱸
3. Cinnamoroll X Rody抱抱咕𠱸
4. Minnanotābō X Rody抱抱咕𠱸
警告 WARNING
「抱抱咕𠱸」 推廣活動詳情：
*此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。
#消費金額不包括購買香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品禮品卡、預付卡、各款入場劵/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。（其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務（包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包）、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。）詳情請登入本公司網頁。
「電腦枱墊」產品資料：
1. Hello Kitty X Rody電腦枱墊
2. Kuromi X Rody電腦枱墊
3. Cinnamoroll X Rody電腦枱墊
4. Minnanotābō X Rody電腦枱墊
產品尺寸：
「電腦枱墊」推廣活動詳情：
*此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。
#消費金額不包括購買香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品禮品卡、預付卡、各款入場劵/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。（其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務（包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包）、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。）詳情請登入本公司網頁。
