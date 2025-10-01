8歲印度籍女童周一晚疑將女嬰推落地 其母涉疏忽照顧被捕

【Now新聞台】一名11個月大女嬰周一晚在紅磡過渡性房屋善匯內，懷疑被一名8歲女童從長椅推落地受傷。8歲女童的非華裔母親涉嫌疏忽照顧被捕，暫准保釋候查。

網上有片段看到，一名8歲的印度籍女童周一晚坐在善匯活動室外一張長椅時，突然將旁邊的女嬰多次推落地，一名兩歲男童亦在旁邊的嬰兒車。

據了解，一名8歲女童是在兩名幼童監護人不知情下將兩人帶到長椅玩耍，過渡性房屋職員知悉事件後報警。案中女嬰的頭及腳受傷，由她的母親自行帶到醫院求醫，要留院接受治療。案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。

#要聞