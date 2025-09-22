樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
8歲女孩自覺是「鬼」不受關注 以藝術創作尋回童真
「表達繹我心」計劃走入深水埗社區客廳 助兒童表達內心
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 想小朋友擁有快樂童年，需要給予他們足夠空間去探索自我、健康成長，並發展社交情緒技能，藝術創作正是其中一種通往兒童內心的途徑，鼓勵他們自由地表達所思所想，培養能面對未來挑戰的韌性與正向心態。香港救助兒童會的「表達繹我心」兒童心理健康支援計劃，不僅深入小學校園，更積極與社區夥伴協作，包括進駐深水埗社區客廳等基層服務點，讓兒童也能透過藝術創作獲得心理支援與成長機會。
家中「小大人」擔當照顧者 在另一「客廳」尋回童真
對於深水埗的街坊而言，社區客廳是一個相聚交流、拓展社交生活的地方，對8歲的Cara* 來說更等於半個家。Cara與家人一同住在約150尺的房子裡，居住環境狹小，她的3位弟妹多待在家裡，Cara則每天放學都會到「客廳」做功課、與朋友玩耍，而且總會待到臨近「客廳」關門才回家。她透露自從弟妹出生後，父母對她的關注大大減少，有時甚至要分擔照顧者的責任，令她的童年生活逐漸起了變化。
Cara的媽媽坦言，和女兒的溝通時間比以往大大減少：「肯定比她小時候少了時間聊天，那時家裡只有她一個（小孩），現在有弟弟妹妹，照顧她的時間自然減少了。」她心裡明白女兒需要關注與陪伴，可惜育兒壓力讓她力不從心。
5歲的弟弟因患有多動症，需要貼身照料，甚至連上課時間也要母親陪伴在側。3歲的妹妹和2歲的弟弟年紀尚小，日常生活起居都需要照顧，媽媽幾乎沒有一刻能真正停下來喘息。即使已經為了照顧年幼子女而要到處奔走，Cara媽媽仍努力在有限的時間中多帶同弟妹到社區客廳找Cara，盡其所能創造親子時光。無奈她始終分身乏術，連抽空讓自己休息的時間也沒有，但想到孩子們都需要她，她只能咬緊牙關撐下去。而父親為了養家，每天早出晚歸，幾乎沒有假期可以享受家庭樂。這份無奈與掙扎，正是許多有特殊需要兒童家庭的縮影——父母渴望公平地照顧每一位子女，卻往往因為資源與時間有限，只能在現實與理想之間艱難取捨。
Cara自覺得不到父母關注，會形容自己是「鬼」：「甚麼都沒有、空白一片，沒有人會理會我。」她有時會怪責弟妹搶走了父母的注意力，但這種情緒並非純粹的埋怨，而是源於一種深層的矛盾與掙扎。常與Cara接觸的社區客廳社工觀察到，作為大姐姐的她，對年幼的弟妹愛護有加，在媽媽忙不過來時會主動幫忙照顧、哄他們玩耍。她明白媽媽已經很辛苦，也知道弟妹需要照顧，但8歲的她心底仍渴望父母的愛與關注。這種「既懂事又渴望被照顧」的無奈，讓Cara容易感到情緒糾結。唯獨在「客廳」才能暫時放下「懂事的大家姐」的角色，讓她做回一個無憂無慮的小朋友。
以藝術為鑰匙 解開心中鬱結、紓解情緒
社區客廳的社工形容最初Cara不太懂得表達情感，雖然渴望父母關心卻不敢明言，把很多情緒都藏在心底，亦曾在「客廳」躲起來哭。唯一能讓她找到寄託的活動，就是在手機上繪畫，這也可能是她自薦參加「表達繹我心」計劃的原因之一。
香港救助兒童會的計劃透過8堂藝術創作課，鼓勵小朋友以藝術表達情感，同時也讓他們認識各種情緒，以及處理情緒的方法。Cara形容計劃的課堂可以自由創作，讓她「非常非常快樂」，且相隔半年依然記得課堂內容，包括如何在有需要時抒發情感，以冷靜瓶紓解煩躁和緊張心情，「遇到不開心的事情可以寫下來，再放進盒子裡。」
Cara亦學會了以正向的思維去面對負面情緒。她說：「學會了如何控制自己的心情，就不會（言語上）攻擊其他人。現在會記住學到的知識、開心的事、老師的說話，和爸爸、媽媽、外公的事。不開心的事就不會記住，那只會令自己更不開心。」
以藝術創作表達情感，亦能讓家長欣賞到孩子的優點。曾有參與課堂的孩子分享，平時在學校視藝科的勞作不能帶回家，家人不會看見自己的成果。能將作品帶回家，對於部分孩子來說是一個「小確幸」。Cara說：「爸爸媽媽現在會稱讚我，我覺得很開心。媽媽一向都不會畫畫，但見到（我的）作品才知道我畫畫這麼好。」這種表達和展現情感的態度亦延展至Cara的生活中，她早前創作了一個話劇劇本，更主動邀請「客廳」的社工和朋友一起排練，並合力完成一場精采演出，以創作展現真我。
香港救助兒童會總幹事曾迦慧在談及「表達繹我心」計劃時，感觸分享：「每個孩子的心裡，都藏著一個色彩斑斕的世界，但有時他們會因為種種困難，而找不到表達的出口。」而「表達繹我心」計劃就像一把鑰匙，透過藝術創作幫助兒童打開內心的門窗。曾迦慧接續解釋：「我們深信，讓兒童學習如何與自己的情緒做朋友，無論未來遇到任何挑戰，都能以更正向、更堅韌的姿態去面對，健康快樂地成長。」
註：
* 為保護身份，Cara為化名
Hashtag: #SavetheChildrenHongKong #MentalWellbeing #ExpressiveArt #HealingHeartAndMind
https://savethechildren.org.hk/
https://www.linkedin.com/company/save-the-children-hong-kong
https://www.facebook.com/savethechildrenhk
https://www.instagram.com/savethechildrenhk/
YouTube:
https://www.youtube.com/user/savehk
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
香港救助兒童會
救助兒童會(Save the Children)相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和我們共享的未來。
救助兒童會在約100個國家開展工作。成立於 2009 年的香港救助兒童會是全球運動的一分子，與兒童、家庭、學校、社區和支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。如欲了解更多，瀏覽香港救助兒童會的
，或追蹤香港救助兒童會的
、
、
及
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 19 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 20 小時前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 22 小時前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
魏浚笙生蕁麻疹痕到抖唔到氣：今次係我最難受嘅一次！
【on.cc東網專訊】型男魏浚笙（Jeffrey）天生型英帥，皮膚狀態分分鐘靚過不少女星。可是他原來一直飽愛濕疹之苦。他昨日（19日）在社交網分文，大呻生蕁麻疹（又稱風瘌或風疹）之苦，一個字形容--慘！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
巴郡發言人證實：巴菲特清倉比亞迪股票
「股神」巴菲特掌控的巴郡 (BRK.A) ，已完全退出在比亞迪 (1211.HK) 的投資，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年，比亞迪股價暴漲約 3,890%。鉅亨網 ・ 8 小時前
阿里雲龍頭地位穩 估值上望萬億 續推進AI資本開支 收入增長勢提速
受AI驅動，內地大型科企股價回勇，恒生科指今年來已累漲41%，遠遠跑贏同期美股納指的17%。其中重磅股阿里巴巴（09988）旗下阿里雲，自上季起發展勢頭加速，本月獲多家券商相繼調升其估值倍數【表】，目前對其估值普遍超過千億美元，富瑞給予高達1230億美元（約9594億港元），意味阿里雲估值已接近萬億港元。分析認為，內地AI雲市場未來數年將持續高速增長，阿里雲領導地位趨穩固，接下來數季收入增長料再加速，AI資本支出按計劃推進。信報財經新聞 ・ 7 小時前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 1 小時前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 2 天前
笑到最後｜升跌都贏：KOL的現代股評適應性藝術（高明）
呢位KOL展現嘅正正係呢種高度適應性：雖然本我係睇公司業務嘅基本面分析，但佢能夠推左走右，做到升跌都贏。呢種動態嘅分析能力，理論上應該不會輸錢。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
香港Staycation優惠｜西貢WM酒店兩大優惠：連住2晚5折人均$336.3起、免費升級露台房再用85折優惠碼最高減$350
每逢假日，不少港人都會到「 香港後花園」西貢Relax下，若想悠閒住返晚，Yahoo購物專員推介本地Staycation人氣之選西貢WM酒店！Klook獨家推介連住兩晚5折優惠，入住奢享房海景陽台，包雙人自助早餐，除開人均每晚只需$336.3；只想住一晚的話，亦有免費升級露台房優惠，連上逢星期一中午12點推出的Hotel Monday全球酒店85折優惠碼，最高減$350，同樣抵住呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
白宮稱TikTok交易將使美國人占據七個董事會席位中的六個
白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，根據本周達成的一項協議，TikTok美國業務將由美國人多數持股並控制。Bloomberg ・ 1 天前
太興多品牌取勝 超值價吸客 新餐廳門店小夠靈活 反應好即複製
餐飲市道低迷，但有餐飲連鎖集團生意逆市上升，當中太興集團（06811）上半年盈利就大增逾兩倍，跑贏大市。太興執行董事陳淑芳接受本報專訪時分享了逆市經營之道，認為集團優勢之一就是擁有多達19個品牌，具調整品牌組合的靈活性，今年擬再增一清湯腩門店品牌；面對港人北上及外遊，該集團加推引流產品，價格做到「物超所值」，並且強調與客人互動，提升對品牌的情感價值。 陳淑芳表示，太興集團現時已發展至擁有19個品牌，每年都有新品牌登場，如去年推出「安金稻」及「一橋拉麵」；新品牌價位比較優惠，令消費者覺得多一個新的菜種，集團針對現在香港市場的消費力去做這些品牌，門店面積比較小，靈活度高，而且餐種很清晰，容易做宣傳推廣，若市場反應好就會複製，今年底前會再新增一個品牌，屬清湯腩專門店。 對於現有品牌，陳淑芳指出，每個品牌都有自己風格，「每個品牌我們都希望做到top of mind，譬如我想食燒味，就會想起太興；如果我想食香港的冰廳味道，我會想起敏華冰廳，希望每個品牌做到優勢和風格。」她說，集團品牌大部分都是亞洲美食居多，以香港的美食為主打。 19蚊鵝瀨引起話題性 近期市民消費轉趨審慎，陳淑芳透露，集團運用引流信報財經新聞 ・ 7 小時前