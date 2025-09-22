8歲女孩自覺是「鬼」不受關注 以藝術創作尋回童真

「表達繹我心」計劃走入深水埗社區客廳 助兒童表達內心

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 想小朋友擁有快樂童年，需要給予他們足夠空間去探索自我、健康成長，並發展社交情緒技能，藝術創作正是其中一種通往兒童內心的途徑，鼓勵他們自由地表達所思所想，培養能面對未來挑戰的韌性與正向心態。香港救助兒童會的「表達繹我心」兒童心理健康支援計劃，不僅深入小學校園，更積極與社區夥伴協作，包括進駐深水埗社區客廳等基層服務點，讓兒童也能透過藝術創作獲得心理支援與成長機會。





8歲女孩Cara*（右）以藝術創作抒發情感



家中「小大人」擔當照顧者 在另一「客廳」尋回童真



對於深水埗的街坊而言，社區客廳是一個相聚交流、拓展社交生活的地方，對8歲的Cara* 來說更等於半個家。Cara與家人一同住在約150尺的房子裡，居住環境狹小，她的3位弟妹多待在家裡，Cara則每天放學都會到「客廳」做功課、與朋友玩耍，而且總會待到臨近「客廳」關門才回家。她透露自從弟妹出生後，父母對她的關注大大減少，有時甚至要分擔照顧者的責任，令她的童年生活逐漸起了變化。



Cara的媽媽坦言，和女兒的溝通時間比以往大大減少：「肯定比她小時候少了時間聊天，那時家裡只有她一個（小孩），現在有弟弟妹妹，照顧她的時間自然減少了。」她心裡明白女兒需要關注與陪伴，可惜育兒壓力讓她力不從心。



5歲的弟弟因患有多動症，需要貼身照料，甚至連上課時間也要母親陪伴在側。3歲的妹妹和2歲的弟弟年紀尚小，日常生活起居都需要照顧，媽媽幾乎沒有一刻能真正停下來喘息。即使已經為了照顧年幼子女而要到處奔走，Cara媽媽仍努力在有限的時間中多帶同弟妹到社區客廳找Cara，盡其所能創造親子時光。無奈她始終分身乏術，連抽空讓自己休息的時間也沒有，但想到孩子們都需要她，她只能咬緊牙關撐下去。而父親為了養家，每天早出晚歸，幾乎沒有假期可以享受家庭樂。這份無奈與掙扎，正是許多有特殊需要兒童家庭的縮影——父母渴望公平地照顧每一位子女，卻往往因為資源與時間有限，只能在現實與理想之間艱難取捨。



Cara自覺得不到父母關注，會形容自己是「鬼」：「甚麼都沒有、空白一片，沒有人會理會我。」她有時會怪責弟妹搶走了父母的注意力，但這種情緒並非純粹的埋怨，而是源於一種深層的矛盾與掙扎。常與Cara接觸的社區客廳社工觀察到，作為大姐姐的她，對年幼的弟妹愛護有加，在媽媽忙不過來時會主動幫忙照顧、哄他們玩耍。她明白媽媽已經很辛苦，也知道弟妹需要照顧，但8歲的她心底仍渴望父母的愛與關注。這種「既懂事又渴望被照顧」的無奈，讓Cara容易感到情緒糾結。唯獨在「客廳」才能暫時放下「懂事的大家姐」的角色，讓她做回一個無憂無慮的小朋友。



以藝術為鑰匙 解開心中鬱結、紓解情緒



社區客廳的社工形容最初Cara不太懂得表達情感，雖然渴望父母關心卻不敢明言，把很多情緒都藏在心底，亦曾在「客廳」躲起來哭。唯一能讓她找到寄託的活動，就是在手機上繪畫，這也可能是她自薦參加「表達繹我心」計劃的原因之一。



香港救助兒童會的計劃透過8堂藝術創作課，鼓勵小朋友以藝術表達情感，同時也讓他們認識各種情緒，以及處理情緒的方法。Cara形容計劃的課堂可以自由創作，讓她「非常非常快樂」，且相隔半年依然記得課堂內容，包括如何在有需要時抒發情感，以冷靜瓶紓解煩躁和緊張心情，「遇到不開心的事情可以寫下來，再放進盒子裡。」



Cara亦學會了以正向的思維去面對負面情緒。她說：「學會了如何控制自己的心情，就不會（言語上）攻擊其他人。現在會記住學到的知識、開心的事、老師的說話，和爸爸、媽媽、外公的事。不開心的事就不會記住，那只會令自己更不開心。」



以藝術創作表達情感，亦能讓家長欣賞到孩子的優點。曾有參與課堂的孩子分享，平時在學校視藝科的勞作不能帶回家，家人不會看見自己的成果。能將作品帶回家，對於部分孩子來說是一個「小確幸」。Cara說：「爸爸媽媽現在會稱讚我，我覺得很開心。媽媽一向都不會畫畫，但見到（我的）作品才知道我畫畫這麼好。」這種表達和展現情感的態度亦延展至Cara的生活中，她早前創作了一個話劇劇本，更主動邀請「客廳」的社工和朋友一起排練，並合力完成一場精采演出，以創作展現真我。



香港救助兒童會總幹事曾迦慧在談及「表達繹我心」計劃時，感觸分享：「每個孩子的心裡，都藏著一個色彩斑斕的世界，但有時他們會因為種種困難，而找不到表達的出口。」而「表達繹我心」計劃就像一把鑰匙，透過藝術創作幫助兒童打開內心的門窗。曾迦慧接續解釋：「我們深信，讓兒童學習如何與自己的情緒做朋友，無論未來遇到任何挑戰，都能以更正向、更堅韌的姿態去面對，健康快樂地成長。」



註：



* 為保護身份，Cara為化名



香港救助兒童會

救助兒童會(Save the Children)相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和我們共享的未來。



救助兒童會在約100個國家開展工作。成立於 2009 年的香港救助兒童會是全球運動的一分子，與兒童、家庭、學校、社區和支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。

網站

，或追蹤香港救助兒童會的

Facebook

、

Instagram

、

LinkedIn

及

YouTube

。







