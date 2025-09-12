8歲童搭車探出天窗吹風，額頭硬撼限高架即倒下。(X)

印度卡納塔卡邦首府邦加羅爾一名8歲男童，日前跟著家人乘私家車出遊期間，將上身探出汽車天窗吹風，卻無留意到道路前方限制高度的鐵架，經果額頭直接硬撼鐵架後隨即倒下，後腦又撞到車頂，之後退回車廂內，十分危險。

綜合報道，事發於本月6日下午，一架車輛的行車攝錄機拍攝到前方一輛紅色SUV上，一名男童雙手撐住車頂，整個上半身都探出天窗外，但他沒有留意到車輛正要經過前方的限高架，在完全沒有閃避動作下直接撞上去，男童隨即倒下，惟後腦又撞到車頂，之後退回車廂。

拍片者： 非常糟糕的育兒方式！

拍片者把短片分享網上感嘆：「非常糟糕的育兒方式！」他表示，小孩覺得探出天窗刺激好玩，但他們不明白危險性，父母有責任採取行動，然而類似的情況卻是愈來愈常見，希望這次事件能夠帶給大家警覺。有報道指，孩子受重傷送院治理，情況穩定。

類似事件屢見不鮮，更曾發生致命意外，2018年10月28日，內地江西新余一名13歲男生行駛途中將身體伸出車頂天窗外，與限高鐵架發生碰撞，不幸當場身亡。

警告：影片含有危險行為，切勿模仿

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/8歲童搭車探出天窗吹風-額頭硬撼限高架即倒下-有片-/598528?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral