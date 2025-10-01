靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
8歲童涉兩度推鄰居嬰兒仆落地 37歲非華裔母被捕
網上瘋傳一段影片，一名女童與一名嬰兒玩耍期間，突由長椅上兩度將嬰兒推落地，嬰兒倒地後嚎哭，現場有另一幼童則坐在嬰兒車上。警方證實周二接報，紅磡一過渡房屋職員報案，指有幼童及嬰兒疑遭另一名8歲女童不恰當對待，同日以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕一名37歲女子，據悉該名被捕女子為8歲女童母親。
從影片可看到，一名非華裔女童與一名嬰兒坐在長椅上，期間女童曾將頭部向左轉，似觀察四周是否有人，隨後將手放到嬰兒背部並用力一推，致嬰兒整個身體向前仆倒在地，當場嚎哭。此時女童扯起嬰兒左手，之後突然鬆手，令嬰兒背部大力著地再次跌倒。女童此時抱起嬰兒並略作安撫，將其放回長椅上，但接着竟再次將嬰兒推落地。嬰兒再次仆跌在地，而女童這次更不加理會，轉而與坐在嬰兒車男童說話，任由趴在地上的嬰兒痛哭。
警方表示，周二(30日)接獲紅磡紅樂道9號善匯過渡房屋職員報案，指發現一名11個月大女嬰及一名2歲男童懷疑曾被一名8歲非華裔女童不恰當對待。人員接報到場，同日在上址以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕一名37歲非華裔女子，她獲准保釋候查。該名被捕人疑為推女嬰落地8歲女童的母親。案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊繼續跟進。涉事女嬰頭及腳受傷，清醒並由其母親自行帶往屯門醫院求醫治理，另一名男童則沒有受傷。
消息指，涉事女童在兩名幼童的監護人不知情下，將二人帶到上址玩耍，期間有人將女嬰從長椅推跌到地上，令女嬰受傷。附近街坊聞嬰兒哭聲，揭發事件。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/8歲童涉兩度推鄰居嬰兒仆落地-37歲非華裔母被捕/604917?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
