8號信號除下後市民陸續上班 金鐘站人頭湧湧

【Now新聞台】8號信號除下後，市民陸續開始上班。

在港鐵屯馬綫，車廂內迫滿上班的市民，紅磡站有不少市民轉乘東鐵綫過海上班。不少上班族的目的地都是金鐘港鐵站，8號信號除下後，扶手電梯出現長人龍，已有不少市民出閘前往上班。港鐵站外的巴士站及的士站都有人排隊候車。

有市民說一早已做了心理準備，下午需要上班。

鄭先生：「幾開心。(為甚麼？)上班就有錢賺。」

藍小姐：「預計了要上班。(有否全日留意風暴消息？)有的。(心裡很着緊？)我想上班，有重要的事做。」

黃女士：「做證券的都是全天無休，所以都預計了，有心理準備。」

