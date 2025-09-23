8號波前「最後一擊」 市民撲街市買餸 檔販稱加價「迫於無奈」

【on.cc東網專訊】超強颱風「樺加沙」來襲掛8號波前夕，眾多市民今(23日)早趕到街市、超市「最後一擊」，選購蔬果、海產及鮮肉等，準備今晚、明早風暴吹襲期間在家「煮飯仔」。街市大多數攤檔在3號風球期間繼續營業，食品供應亦充足，有攤檔以「聽日都咁生猛」推銷鮮活海產，而蔬菜售價則較平時高。有檔販坦言來貨價貴了「迫於無奈」都要相應加價，菜心苗貴了4港元。

東網記者今早在屯門一個街市視察，全場只有零星菜檔及海鮮檔沒開店，大多數店舖都準備好新鮮蔬果、肉類，等待客人選購。持續有街坊「急急腳」入內買餸，人流明顯較平日多，有魚店以「聽日都咁生猛」推銷活魚，而離開的人都一抽二掕，滿載而歸。不過，亦有街訪沒因風暴而多買食品回家，笑稱「打風咪打風，有咩咁緊張！」

廣告 廣告

縱使食材供應未算太緊張，客人都可揀選心儀的菜款，但售價已經上漲，例如菜心苗每斤售20港元。檔販說雖然今日仍有貨到，但來貨價貴了，售價無可奈何都要加。她又透露因為打風，最近兩日生意較平日旺。

另一方面，兩間超市的蔬菜架經昨日(23日)搶購潮後，今日似乎未及補貨，繼續幾乎清空，只剩苦瓜等小量菜款，貨架旁邊放了一個個紙箱，部分箱面寫上急凍意粉、杯麵，相信食品供應尚可，只待店員擺放在貨架上銷售。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】