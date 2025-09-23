8號波生效前港鐵加強班次 9號波以上信號生效露天段停駛

【on.cc東網專訊】天文台公布將於下午2時20分改發8號烈風或暴風信號，港鐵公布，列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會陸續加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。

高速鐵路(香港段)服務方面，港鐵接獲內地鐵路單位通知，今晚6時前部分來往西九龍及內地站點的高鐵列車班次將會取消。今晚6時後至明天(24日)全日，所有來往西九龍及內地站點的高鐵列車班次將會取消。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

廣告 廣告

港鐵服務將陸續加強至以下班次，荃灣線、觀塘線、港島線2分鐘一班、南港島線3分鐘一班；將軍澳綫來往北角站至寶琳站2.5分鐘一班、來往北角站至康城站6.5分鐘一班；東涌線來往香港站至青衣站3至5分鐘一班、來往香港站至東涌站4至8分鐘一班；迪士尼線5分鐘一班；機場快綫10分鐘一班。

東鐵線方面，來往金鐘站至羅湖站3至6分鐘一班、來往金鐘站至落馬洲站10至12分鐘一班；屯馬線3分鐘一班；輕鐵5至18分鐘一班；而港鐵巴士5至15分鐘一班(8號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務)。

8號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。期間，個別車站可能會作出客流管理措施，港鐵已加強各主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。隨着風暴接近本港及因應乘客量，服務班次會逐步減少。8號烈風或暴風信號發出3小時後，港鐵巴士將會暫停服務。然而，若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士可能在未有預先通知的情況下暫停。

另外，為保障乘客和人員的安全，9號烈風或暴風風力增強信號(或以上颱風信號)生效期間，港鐵列車班次均不會行駛露天段，輕鐵亦會暫停服務。若天文台發出9號或更高信號時，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站。

風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306 網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】