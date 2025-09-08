8號風球除下2小時後恢復電話投注 今不開放場外投注站

【on.cc東網專訊】本港受強烈熱帶風暴塔巴吹襲，天文台將於今日(8日)下午1時10分改發3號強風信號。就相關安排，香港賽馬會宣布，電話投注及顧客服務熱線，包括1818、1817及1880將於8號烈風或暴風信號取消後2小時，即3時10分起恢復服務。此外，全線場外投注處今日將不會開放。

賽馬會又指，市民仍可透過數碼平台，包括網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一及Racing Touch應用程式，以及1886電話投注自動服務系統投注。

而下期六合彩搞珠將於明晚(9日)舉行，截止售票時間將為同日晚上9時15分，估計頭獎基金將達4,700萬港元。

