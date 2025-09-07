8號風球餐廳〡打風照常營業？10間打風連鎖餐廳營業安排！麥當勞/譚仔/KFC/Pizza Hut

8號風球餐廳開唔開？颱風塔巴逼近！天文台於9月7日晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至翌日早上11時。作為打工一族，除了最關心是否需要上班外，相信另一個最重要的就是暴雨/打風食乜好？當然最好不要叫外賣，總有一間在附近的連鎖食店就是最佳選擇，即使高掛8號風球都照常營業，落街都可以隨時食得到。不過最重要安全至上，遇上9號及10號風球時，部份餐廳維持有限度的服務，出發前先致電查詢，馬上看看內文有什麼打風有咩食好推介！

1. 麥當勞

打風餐廳，當然最方便第一個就想到麥當勞。打風食乜好？漢堡包、薯條、脆香雞翼等都是大受歡迎的選擇。麥當勞是在黑雨（黑色暴雨）及8號風球之下，大部份分店都會照常營業的打風連鎖餐廳，但要留意海洋公園、山頂及九龍公園分店屆時將會休息。當遇上9號及10號風球，麥當勞分店則維持有限度的服務。

請按此參考麥當勞打風最新服務安排

麥當勞是打風餐廳的熱門選擇。

2.譚仔雲南米線

打風都想食返碗 「勿演懶肉山小辣」，譚仔雲南米線在8號風球下，維持大部份分店將會照常營業的打風餐廳，唯9號風球/10號風球部份分店將會休息，最好去食之前先致電前往分店確認是否營業就最方便。

請按此參考譚仔雲南米線打風最新服務安排

3.譚仔三哥米線

米線除了譚仔雲南米線，譚仔三哥米線也是熱門選擇之一。譚仔三哥米線在8號風球，同樣大部份分店都會照常營業的打風餐廳，但部份分店會休息，食之前先致電前往分店確認是否營業就最精明。最新消息：9號風球/10號風球全線分店暫停營業。

請按此參考譚仔三哥米線打風最新服務安排

譚仔三哥米線在8號風球，同樣大部份分店都會照常營業的打風餐廳。

4.KFC肯德基

打風食乜好？打風都想食到熱辣辣的炸雞？打風連鎖餐廳KFC肯德基的部份分店*在8號風球下/9號風球，*堂食、外賣自取同「快脆拎」會維持正常營業時間為大家繼續提供服務，KFC「快脆送」服務則將全線暫停。(*觀塘東廣場、中環有餘貿易中心及赤柱廣場分店除外)

請按此參考KFC肯德基打風最新服務安排

打風連鎖餐廳KFC的全線分店*在8號風球下都會照常營業，堂食外賣及好味速遞預約自取會維持正常服務。

5.Pizza Hut

打風要困在家中，打風有咩食？Pizza款式選擇豐富，還可以加配多款小食。最好就是與家人分享滋味。可以一起happy Share的打風連鎖Pizza Hut就最適合不過，在8號風球下照常營業，最新消息：9號及10號風球Pizza Hut全線分店暫停營業。

請按此參考Pizza Hut打風最新服務安排

9號及10號風球Pizza Hut全線分店暫停營業。

6.太興

太興在港九新界都開設多間多間分店，在8號及9號風球下，是大部分分店都會照常營業的打風餐廳，有得食燒味飯、小炒及住家小菜、還有不少人喜歡的冰鎮奶茶，就算屋企無買定乾糧都可以隨時落去食個燒味飯。10號風球部份分店可能暫停營業。

最近新推出金箔叉燒飯。

太興不時推出期間限定的小菜。

7.茶木

茶木是太興集團旗下的台式餐廳，在8號風球下全線分店照常營業的打風餐廳，9號風球則視乎情況而定，10號風球則暫停營業。主打多款經典的台式料理如牛肉麵、肉燥飯及鹽酥雞等，另外還有供應甜品如蜜糖磚塊及奶酥吐司。

多款不同的蜜糖磚塊。

台式經典麵食。

8.大家樂

主打快餐的大家樂，風雨不改，8號大部分的分店都會照常營業，作為打風餐廳最方便！最新消息：9號及10號風球大家樂全線分店暫停營業。

請按此參考大家樂打風最新服務安排

四重芝士焗肉醬意粉 。

三絲炒瀨粉。

9. 美心MX

打風連鎖餐廳美心MX不論在8號風球或黑雨的情況下，全線分店照常營業，打風餐廳最佳選擇之一。最新消息：9號及10號風球美心MX全線分店暫停營業。

請按此參考美心MX打風最新服務安排

10. 味千拉麵

打風凍冰冰，打風食乜好?不如食返碗熱辣辣的拉麵，打風餐廳味千拉麵在8號風球下照常營業，9號及10 號風球則暫停營業。

最新推出極盛牛骨湯拉麵。

