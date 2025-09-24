樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
10號風球餐廳〡打風照常營業？10間打風連鎖餐廳營業安排！麥當勞/譚仔/KFC/Pizza Hut
颱風韋帕吹襲香港，打風究竟可以食啲乜？連鎖食店是最佳選擇，即使高掛9號風球都照常營業，即睇8號風球營業餐廳安排：
10號風球餐廳開唔開？超強颱風「樺加沙」（Ragasa）終於來到，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號（十號風球），是繼7月10日颱風韋帕之後，今年第二度發出10號風球，也是自1964年之後，近一個甲子（60年）再次出現一年兩次10號風球。作為打工一族，除了最關心是否需要上班外，相信另一個最重要的就是暴雨/打風食乜好？當然最好不要叫外賣，總有一間在附近的連鎖食店就是最佳選擇，即使高掛8號風球都照常營業，落街都可以隨時食得到。不過最重要安全至上，遇上9號及10號風球時，部份餐廳維持有限度的服務，出發前先致電查詢，馬上看看內文有什麼打風有咩食好推介！
1. 麥當勞
打風餐廳，當然最方便第一個就想到麥當勞。打風食乜好?漢堡包、薯條、脆香雞翼等都是大受歡迎的選擇。麥當勞是在黑雨（黑色暴雨）及8號風球之下，大部份分店都會照常營業的打風連鎖餐廳，但要留意海洋公園、山頂及九龍公園分店屆時將會休息。當遇上9號及10號風球，麥當勞分店則維持有限度的服務。
請按此參考麥當勞打風最新服務安排
2.譚仔雲南米線
打風都想食返碗 「勿演懶肉山小辣」，譚仔雲南米線在8號風球下，維持大部份分店將會照常營業的打風餐廳，唯9號風球/10號風球部份分店將會休息，最好去食之前先致電前往分店確認是否營業就最方便。
請按此參考譚仔雲南米線打風最新服務安排
3.譚仔三哥米線
米線除了譚仔雲南米線，譚仔三哥米線也是熱門選擇之一。譚仔三哥米線在8號風球，同樣大部份分店都會照常營業的打風餐廳，但部份分店會休息，食之前先致電前往分店確認是否營業就最精明。最新消息：9號風球/10號風球全線分店暫停營業。
請按此參考譚仔三哥米線打風最新服務安排
4.KFC肯德基
打風食乜好？打風都想食到熱辣辣的炸雞？打風連鎖餐廳KFC肯德基的部份分店*在8號風球下/9號風球，*堂食、外賣自取同「快脆拎」會維持正常營業時間為大家繼續提供服務，KFC「快脆送」服務則將全線暫停。(*觀塘東廣場、中環有餘貿易中心及赤柱廣場分店除外)
請按此參考KFC肯德基打風最新服務安排
5.Pizza Hut
打風要困在家中，打風有咩食？Pizza款式選擇豐富，還可以加配多款小食。最好就是與家人分享滋味。可以一起happy Share的打風連鎖Pizza Hut就最適合不過，在8號風球下照常營業，最新消息：9號及10號風球Pizza Hut全線分店暫停營業。
請按此參考Pizza Hut打風最新服務安排
6.太興
太興在港九新界都開設多間多間分店，在8號及9號風球下，是大部分分店都會照常營業的打風餐廳，有得食燒味飯、小炒及住家小菜、還有不少人喜歡的冰鎮奶茶，就算屋企無買定乾糧都可以隨時落去食個燒味飯。10號風球部份分店可能暫停營業。
7.茶木
茶木是太興集團旗下的台式餐廳，在8號風球下全線分店照常營業的打風餐廳，9號風球則視乎情況而定，10號風球則暫停營業。主打多款經典的台式料理如牛肉麵、肉燥飯及鹽酥雞等，另外還有供應甜品如蜜糖磚塊及奶酥吐司。
8.大家樂
主打快餐的大家樂，風雨不改，8號大部分的分店都會照常營業，作為打風餐廳最方便！最新消息：9號及10號風球大家樂全線分店暫停營業。
請按此參考大家樂打風最新服務安排
9. 美心MX
打風連鎖餐廳美心MX不論在8號風球或黑雨的情況下，全線分店照常營業，打風餐廳最佳選擇之一。最新消息：9號及10號風球美心MX全線分店暫停營業。
請按此參考美心MX打風最新服務安排
10. 味千拉麵
打風凍冰冰，打風食乜好?不如食返碗熱辣辣的拉麵，打風餐廳味千拉麵在8號風球下照常營業，9號及10 號風球則暫停營業。
打風超市安排2025〡10號風球超市營業時間安排！一文睇盡惠康/百佳/Aeon/Donki/一田
打風超市開唔開？超強颱風「樺加沙」（Ragasa）殺到，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號（十號風球），是繼7月10日颱風韋帕之後，今年第二度發出10號風球。打風關係，令到不少餐廳及商店均暫停營業。若然在打風前夕未有儲糧安排，需要在惡劣天氣下前往超市掃貨，就要看看Yahoo Food為大家準備的打風超市安排，一文看清各大超市的營業時間安排！最重要的是出門時要注意安全！Yahoo Food ・ 8 分鐘前
颱風樺加沙｜超市搶購潮！網民超市見男子狂掃兩大車杯麵及叮叮點心 搶購原因惹熱議
樺加沙引發食物搶購潮！超強颱風樺加沙襲港，近日香港市面上就出現食物「搶購潮」，有不少市民都到超市購物準備儲糧三天，但很多超市的菜、杯麵、罐頭都被搶購一空。日前就有網民就在超市見到有一名男人「狂掃」兩大車杯麵及叮叮點心，引起熱烈討論。Yahoo Food ・ 2 小時前
颱風樺加沙｜樺加沙促「颱風經濟」？街市超市掃空 膠紙網上一卷驚現XXX元
超強颱風「樺加沙」逼近香港，全城嚴陣以待之際，一股特殊的「颱風經濟」現象隨之湧現。在平日北上消費成風的背景下，颱風反而「困住」港人留港，促使本地市場出現消費熱潮，從街市到超市等貨品，都出現市民搶購的現象。am730 ・ 20 小時前
超強颱風「樺加沙」直逼香港，香港天文台下午2時20分改發八號西北烈風或暴風信號（8號風球）。市面上出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空，而7仔預購則推出颱風快閃限時網購優惠：由9月23日至9月24日喺於「7仔預購」買指定產品滿$500，輸入優惠碼「TYPHOON」即減$100，等大家安在家中，隨時入手各種心頭好！以下係優惠嘅詳情：Yahoo Food ・ 18 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 20 小時前
