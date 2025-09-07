8號風球麥當勞開唔開？即睇打風期間麥當勞營業安排（附即時更新網址）

颱風塔巴逼近！天文台於9月7日晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至翌日早上11時。不過打風不用搶罐頭，只要利用冰箱平日儲備的凍肉如雞翼、雞下髀等常備食材，再補買些耐放的蔬菜如番茄、南瓜或四季豆等，便可以煮出一桌新鮮熱辣又香噴噴的打風版三餸一湯，有惹味又方便的鹽麴燒雞翼和乾煸四季豆，番茄化身超級助手做出風味不同的番茄燜牛筋和清甜番茄南瓜雞湯，即睇如何製作打風版三餸一湯：

Yahoo Food ・ 2 分鐘前