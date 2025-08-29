8.8吋超大版手機？HUAWEI 將推出 MatePad mini 平板

文章來源：Qooah.com

「幹翻」Apple 的不只有新一代三摺疊，還有 HUAWEI 第一款 mini 平板。HUAWEI 官方發表微博放出了預熱海報，正式宣佈進軍小屏平板賽道。

HUAWEI 將會在9月4日的新品發佈會一同推出全新產品—— MatePad mini。從命名和官方話語中可以得知全面對標 Apple iPad mini。

知名爆料博主 @數碼閒聊站 爆料稱，MatePad mini 類似於一款「闊平板X 闊手機」，採用一塊 8.8吋左右 OLED 屏幕，已備案的配色有雪域白、曜石黑、雲杉綠三款，支援 5G 網絡的麒麟9系旗艦處理器。

值得注意的是，MatePad mini 的工程機有 5G 通信版本，且支援星閃。推測會推出可插 SIM 卡的型號，基本就是一款擁有 8.8吋屏幕的「超大版手機」。

結合目前爆料，MatePad mini 會有兩個版本，Wi-Fi 版搭載麒麟T92，5G 蜂窩版搭載麒麟9020，區別是在於有無基帶。

CPU 為 1x泰山大核2.5GHz + 3x泰山中核2.15GHz + 4×1.6GHz小核的八核心架構，GPU 集成馬良920 840MHz 。

MatePad mini 的 8.8吋 OLED 屏幕比例為 16:9，同樣會有柔光版和普通版兩種屏幕可選，將繼續採用窄邊框設計。

結合前段時間的真機圖，機身後置採用圓形的雙鏡模組設計，放置於機身左上角。

MatePad mini 預計售價在 4000元人民幣左右，具體需要官方的正式揭曉。