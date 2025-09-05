80公斤比他還重！美13歲男釣超大比目魚

▲美國新罕布夏州的13歲少年德尼奧，近日在參加一場深海釣魚和賞鯨包船之旅時，意外吊起一隻巨大的大西洋大比目魚，打算申請世界紀錄。（圖／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 美國1名13歲少年，近日參加一趟深海釣魚和賞鯨包船之旅， 意外吊起一條177 磅（約80公斤）的大西洋大比目魚（又稱庸鰈、扁鱈），甚至比他整個人（120磅）還重，並有望創下世界紀錄。

根據《美聯社》報導，來自新罕布夏州的13歲少年德尼奧（Jackson Denio），上週日與30人一同參加在新英格蘭海岸的包船旅程，在同行的遊客都陸續釣到狹鱈魚或其他魚類後，德尼奧卻告訴船員，自己想試著釣1條鯊魚，當時船隻行經卡希斯海脊（Cashes Ledge）。

德尼奧的運氣相當不錯，在他放下魚鉤後不久，就感到有個「大傢伙」上鉤了，德尼奧與這條魚奮戰大約30分鐘，一度把牠拖到船邊，但僅靠他一人也無法直接將魚拉上岸，最終是在船員的指引和幫助下，德尼奧成功把魚拉出水面，其他圍觀遊客也興致盎然，隨著魚的真實大小逐漸呈現在眾人眼前，人群開始驚呼連連。

據測量，這條比目魚重達80公斤，德尼奧還正式幫牠秤重，拍攝了照片、影片紀錄，還提供漁具資訊，打算向國際釣魚運動協會，申請世界紀錄鑑定。船長華許（Jim Walsh）回憶，釣魚過程中，德尼奧1次也沒鬆手，一直緊握釣竿，直到大魚終於累了，德尼奧才把魚拉上來。

