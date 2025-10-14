80名韓國人柬埔寨失聯 疑遭假工作詐騙

（法新社首爾14日電） 韓國外交部今天表示，80名可能成為假工作或詐騙中心受害者的韓國人，目前在柬埔寨下落不明，政府將派應變小組前往柬埔寨。

韓國外交部官員指出，從今年1月至8月期間，共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁。

外交部官員受訪時表示，截至8月為止，「約有80人的安危尚未獲得確認」。外交部還說，為避免數據重複統計，正與國內警方交叉比對。

韓國國會議員尹厚德在國會聽證會上說，2023年有關韓國人在柬埔寨遭綁架或非法拘禁的案件約21起，但去年暴增10倍來到221起。截至今年8月，案件數又增加到15倍，情勢令人憂心。

廣告 廣告

1名近日赴柬埔寨的韓國大學生，疑遭當地犯罪集團綁架並施以酷刑致死，震驚韓國社會。

韓國總統李在明今天在內閣會議表示，近期在柬埔寨發生的綁架案，對韓國人「造成嚴重傷害」。他說：「遭綁架的人並不少，許多民眾對在柬埔寨被拘禁的家人、朋友及鄰居深感不安。」

他還說：「政府應立即動用所有資源，確保國民安全」。總統府表示，將於明天派遣以外交部官員為首的跨部會應變小組前往柬埔寨。