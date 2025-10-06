8000萬六合彩中秋金多寶今晚攪珠 中環投注站現人龍

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大幸運投注站)
馬會將為迎接中秋節，將在周一（10月6日）晚上舉行六合彩中秋金多寶攪珠。由於特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計六合彩中秋金多寶頭獎獎金有機會高達8,000萬港元。am730 ・ 9 小時前
大埔寶鄉里兩車相撞釀一死三傷 私家車司機涉危駕被捕
【Now新聞台】大埔寶鄉里兩車相撞，一死三傷，60歲的私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。 警方以綠色帳篷遮蓋女死者遺體，輕型貨車車身及車尾凹陷，私家車車頭損毀，有多名警員及救護車在場，警員檢走證物，有傷者家屬到場了解情況。現場是大埔寶鄉里，下午約4時，一輛私家車與一輛輕型貨車相撞，一名34歲印尼籍女人死亡，一名88歲女士昏迷，送往威爾斯醫院。另外，一名輕型貨車男司機及一名私家車女乘客送往那打素醫院。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
即日焦點｜三號強風信號至少維持至周日中午／高市早苗當選日本自民黨總裁
【Now新聞台】今日焦點回顧：打風｜三號強風信號至少維持至周日中午國慶黃金周｜不少內地客坐觀光巴士打卡遊 羅淑佩：8月零售超預期 有信心全年旅客達4900萬人次國慶黃金周｜貝澳營地爆滿 內地客冀本港增露營設施 學者指不少露營客具消費力籲完善配套吸客大鳴大放｜何永賢：重推租置要視乎價錢及時機 仍在研究中高市早苗當選自民黨總裁 稱要帶領自民黨重獲國民信任 有望成日本首位女首相高市早苗屬安倍親信 立場保守以鐵娘子為目標 外界關注會否加劇對華摩擦外交部︰冀日方信守政治承諾 奉行積極理性對華政策 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
致肥水果大揭密｜營養師警告：果汁糖份高似汽水？教你揀啱水果避開減肥陷阱
致肥水果│水果果汁糖份高唔健康？營養師教你避開水果減肥陷阱；水果健康人人知，減肥餐加入果汁跟水果亦十分常見，亦有人說水果糖份高，食得多水果會變得肥胖，又指1個桃等於7粒方糖，令減肥人士無所適從，但事實是否如此？這次就請來註冊營養師詹佩鳳（Katrina）揭開水果到底能否減肥的真面目吧！Yahoo Food ・ 13 小時前
現場直擊｜佐敦五車連環相撞釀八傷 警拘肇事私家車司機
【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。 現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀停在安全島上，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
北角有酒店更衣室失竊 29歲職員值12萬元手錶不翼而飛
北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 21 小時前
佐敦道5車相撞 至少8人受傷 老翁捱撞浴血倒地
佐敦發生嚴重交通意外，警方今日(5日)下午2時03分接報，指佐敦道有3架私家車及2部巴士，5車相撞，共8人受傷，當中有2名途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。從網上影片可見，一輛灰色私家車沿佐敦道往海傍方向行駛，馳至庇利金街時撞到一輛九巴，私家車及後再撞另一巴士，並途至上海街十字路am730 ・ 1 天前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
本地｜中秋節多區有節慶活動 飲食業料今日生意額達3.5億元
中秋節多區有節慶活動，包括大坑舞火龍、維園綵燈會、灣仔利東街及藍屋建築群展出特色燈籠等。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，不少中式酒樓今晚訂座率達九成或以上，部分晚市首輪已「爆滿」，估算業界今日生意額可達3.5億元，接近疫情前水平。 他表示，受中秋氣氛較好帶動，加上最近股市暢旺，市民多了外出消費，市面多項中秋活動亦帶動周邊食肆生意，不少商場及零售點繼續提供國慶等優惠，相信能夠帶來不錯的經濟效益。 香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，今日繼續有不少內地團訪港，因應中秋佳節，不論旅行團或自由行旅客都會夜遊香港，感受節日氣氛。他又說，最近流行「落日飛車」、即旅客坐開蓬專巴遊覽城內風景，相信夜遊路線能吸引旅客乘坐並賞月。中秋節遇上內地國慶長期間，近日不少酒店預訂達9成或以上，形容表現理想。 為配合中秋節慶活動，本港將實施多項特別交通安排。港鐵今日下午3時起加強服務，多條路綫通宵行駛，但不包括機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站。7條輕鐵路線亦會通宵行駛。電車延長服務至翌日凌晨1時。天星小輪、新渡輪及港九小輪會因應乘客需求加強服務。 運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，避免交通擠塞及不必要的延誤。Fortune Insight ・ 11 小時前
珠峰暴雪據報近千人被困 有人出現失溫症 央視稱 350 人安全返接應點｜Yahoo
位於西藏日喀則市的珠穆朗瑪峰東坡營地在周五晚下雪，據報有近一千人被困，當地搜救隊伍前往救援。央視報道指，有 350 人已安全抵達接應點，並已聯繫其餘的 200 多名遊客，將會陸續抵達接應點。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
本地｜六合彩中秋金多寶今晚攪珠 頭獎高達8000萬
今日是中秋節。六合彩中秋金多寶將於今晚攪珠，特設6000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8000萬元，截止售票時間為晚上9時15分。Fortune Insight ・ 6 小時前
麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
「收銀車」收集逾10.7億枚硬幣 總值17.2億元
【on.cc東網專訊】金管局今日(6日)宣布，硬幣收集計劃自2014年10月份推出至今年9月30日期間，兩輛「收銀車」已進行了140萬宗交易，共收集10.72億枚硬幣，總面值約17.2億港元。收集到的硬幣會回流市面滿足市民需要。<br/> <on.cc 東網 ・ 8 小時前
大坑舞火龍 維園中秋綵燈會
【Now新聞台】大坑中秋舞火龍今晚舉行，銅鑼灣維園亦有中秋綵燈會。 浣紗街一帶掛滿燈籠，有市民帶備攝影器材到場等候，警方在附近封路，全長67米的火龍先於蓮花宮開光，隨後會由近300名健兒抬起，穿梭大街小巷，以及表演招牌「打龍餅」花式，最後更會舞入維園。而在維園掛滿燈籠，又有大熊貓花燈，全運會即將開幕，公園亦有吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」做運動的花燈以及猜燈謎遊戲。為配合中秋節慶活動，港鐵多條路線通宵行駛。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方正全力追緝涉案男子。Yahoo新聞 ・ 1 天前
油麻地被指淪色情「沙圈」 警掃黃拘3內地女最老56歲
近日有報道指油麻地碧街港鐵站出口淪為色情交易溫床，每日聚集多名長者長時間打躉，與流連街頭的「企街」妓女形成「色情沙圈」，多名衣著暴露的女子在碧街與砵蘭街一帶徘徊，見到男性經過便會做出口型及手勢「開價」上樓進行性交易，更有80歲老翁直言每月嫖妓多達二十次，更聲稱自備壯陽藥及堅持不使用避孕套，每月開支達七千至八千元。am730 ・ 9 小時前
中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯
【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
日圓匯率走勢｜高市早苗當選現唱Yen良機？日圓兌港元急跌至5.1算【10月6日更新】
日本政壇迎來歷史性時刻，前經濟安全保障大臣高市早苗當選執政自民黨總裁，有望接任首相職務，成為日本首位女首相。由於高市早苗被視為已故前首相安倍晉三的門生，市場普遍預期她將延續「安倍經濟學」的寬鬆貨幣政策立場。這一政治變局迅速在金融市場引發連鎖反應，形成所謂的「高市交易」模式，即看漲日股、看跌日圓的投資策略。am730 ・ 3 小時前
通州街公園露宿者案 4罪成警員提上訴 2026年3月聆訊
8 名警員被控於 2020 年 2 月執勸期間，兩度進行反毒品行動掃蕩深水埗通州街公園時，襲擊露宿者、砸爛家當、誣衊藏毒；當中 6 人即警長林華嘉，以及警員梁飛鵬、龐雋詩、莫志成、尹栢詩、陳守業被裁定意圖妨礙司法公正罪成，被判囚 2 年 1 個月至 3 年 5 個月。法庭線 ・ 6 小時前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 11 小時前