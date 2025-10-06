8000萬六合彩中秋金多寶今晚攪珠 中環投注站現人龍

【Now新聞台】六合彩中秋金多寶今晚攪珠，頭獎一注獨中可贏得8千萬元。

在歷年誕生最多頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，中午已經開始出現人龍。若以10元一注獨中，估計頭獎金額有機會高達8千萬元。

有市民指，中了頭獎會置業；有市民則表示，如果中頭獎會和家人去旅行。

張小姐：「今次因為中秋金多寶而買，希望節日可以帶來好運和家人去旅行。(全部獎金花在旅行？)未有計劃，中獎再算。」

黃先生：「都是買樓，現在都是買樓為主，將來可能存錢，或者買股票不斷錢滾錢。」

