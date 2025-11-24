張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
81 歲婆婆墮入網戀騙局 錯信假冒軍人損失逾 500 萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】網上騙案持續出現，警方指近日一名 81 歲婆婆誤墮網上情緣騙案，遭騙取超過 500 萬元。
警方指，受害的婆婆早前收到陌生 WhatsApp 訊息，對方自稱外國軍人，二人短時間內建立網戀關係。假冒軍人的騙徒以創業為由要求匯款，婆婆信以為真，最終損失超過 500 萬元。警方呼籲長者除了提防常見的電話騙案，亦要小心網上陷阱。
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
黃大仙鳳德邨企圖謀殺案 48 歲父疑服老鼠藥後再餵 11 歲女 二人清醒送院｜Yahoo
黃大仙鳳德邨發生一宗企圖謀殺案，一名 48 歲男子懷疑飲混入老鼠藥的龍眼蜜，企圖輕生，再餵 11 歲女兒飲用。事主母親發現他嘔吐，遂揭發事件並報警，父女二人清醒送院。警方調查後將父親拘捕，案件暫列企圖謀殺，由黃大仙重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
將軍澳驚現骸骨 警方相信是不明動物屍骨
將軍澳至善街驚現細小骸骨，引起市民驚恐，警方經初步調查，相信是不明動物的屍骨。 案件列作「動物屍體發現」處理 有網民近日在社交平台發布圖片，指在將軍澳將南舊橋附近，發現一堆細小的白骨。警方今日表示，在本月16日下午3時18分接獲途人報案，指在至善街5號發現一些骨頭。警員接報到場，經初步調查，相信屬於不明動物am730 ・ 1 天前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 21 小時前
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜AIA嘉年華/中環冬日小鎮/大館12米高聖誕樹
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
珍惜生命｜在囚人士試圖點燃物品自焚 被送院治理
一名還押在囚男子於囚室內試圖點燃物品自焚，被懲教人員制止。該名還押在囚人士當時清醒，被送到公立醫院救治。 男子軀幹及雙腳燒傷 今日凌晨5時19分，懲教人員發現一名24歲、於2023年10月因販運危險藥物罪被還押的男子，於囚室內試圖點燃物品自焚，立即召喚支援人員到場將火撲滅，並為男子急救，男子軀幹及雙腳燒傷。am730 ・ 1 天前
鳳德邨男子疑餵女兒服老鼠藥同輕生 涉企圖謀殺被捕
【Now新聞台】黃大仙一名48歲男子懷疑給自己及11歲女兒服食毒藥，兩人不適送院，男子涉嫌企圖謀殺被捕。 事發在鳳德邨黛鳳樓，昨晚約8時，男子的母親發現他在廁所嘔吐，之後再發現男子給女兒飲用龍眼蜜，懷疑當中混入疑似老鼠藥，於是報警求助，兩父女送院治理，情況穩定及清醒；警方到場發現男子的遺書，並將他拘捕。據了解，男子有精神病紀錄，案件被列作企圖謀殺，黃大仙重案組跟進調查。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
羅湖管制站偷運貓隻入境 56歲女遊客涉非法進口動物被捕
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(23日)在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口貓，估計市值約2萬元。<br/> <br/>海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓on.cc 東網 ・ 3 小時前
港鐵尖東站內男子跌倒 頭傷清醒送院
【on.cc東網專訊】今日(23日)早上11時14分，一名姓林(73歲)男子於港鐵尖東站內，意外跌倒頭部受傷流血。職員見狀報案求助，救護車接報到場將清醒事主送院治理。警員經初步調查相信，事件沒有可疑，列作「有人意外受傷」處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送往將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。工業傷亡權益會指，該名男工人與工友為石屎牆鑽洞期間衣物被鑽機攪住，導致頸部受傷，目前已脫離危險期。現場為渠務署新建的污水廠地盤，渠務署於社交平台指，最近完成了上蓋結構工程，根據風險評估，事發地點並非密閉空間。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（法新社華盛頓21日電） 美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。美國司法部檢察官去年指出，米歇爾「為金錢背叛國家」，「將數百萬美元非法外國捐款引入美國總統選舉」，因此必須嚴懲。法新社 ・ 1 天前
日本最大工會爭取明年加薪5%或以上 或驅動日央行短期內加息
即使美國關稅對日本企業盈利帶來壓力，擁有700萬會員的日本最大工會聯盟「日本工會總聯合會」(Rengo)正爭取在2026年實現5%或更高的加薪幅度，或推高日本央行短期內進一步加息的概率。 日本央行行長植田和男早前表示，就明年加薪談判(春鬥)初步動態需要「多一點數據」，Rengo的薪金展望再度引發市場關注。該組織於2025年提出相同加薪幅度，最終促成三十四年來最大幅度的薪資增長。 工會組織已明確表態將再次要求大幅調漲薪資。若工資能持續成長，將為民間消費提供支撐，使日本央行有信心升息而不致破壞經濟復甦進程。儘管近年薪資漲幅顯著，但因核心消費者通膨率持續維持在央行2%目標之上，實質薪資成長率仍處於負值區間。 日本年度薪資談判通常於年末由工會起草訴求，隨後於隔年年初展開正式協商，並在3月公布協商結果。 然而，企業未必會順應工會對2026年的加薪要求。隨著美國對日本商品加徵關稅的衝擊將在未來數月加劇，陰霾正籠罩著以出口為導向的日本經濟前景。 緊縮的日本勞動力市場也可能對企業持續維持大幅加薪形成壓力。《路透》本月進行的另一項調查顯示，72%的受訪企業計劃在明年實施與2025年相近幅度的加薪調升。(AASTOCKS ・ 1 小時前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 16 小時前
警旺角截可疑車檢毒品拘司機
【Now新聞台】警方清晨在旺角截查一輛可疑私家車，檢獲毒品，拘捕司機。 被捕男司機鎖上手銬，押到涉事私家車旁邊調查，緝毒犬亦到場協助蒐證。清晨5時許，警方在豉油街與砵蘭街交界截查一輛可疑私家車，在車內搜出多包懷疑毒品，當場拘捕司機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
酷航證實香港飛新加坡航班有「尿袋」起火 機組人員很快撲滅無人受傷
新加坡廉航酷航證實，上周六(22日)一班由香港飛往新加坡的TR939航班上，一名乘客的流動充電裝置(俗稱「尿袋」)因過熱自燃起火，機組人員很快將火撲滅，飛機於當晚約9時順利降落新加坡機場，事件中無人受傷。網上片段可見，數名機組人員正在處理過熱的外置充電器，有乘客指聞到燒焦味，機艙內部亦有一部分懷疑被燒至熏黑。酷航強調，乘客和機組人員安全是他們首要考量，並為事故造成的不便致歉。(ST)infocast ・ 2 小時前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
採訪日誌｜李小龍誕生85周年展香港站揭幕／旅發局簡介星期日舉行單車節
【Now新聞台】今日(11月24日)，港鐵與李小龍基金會及文化博物館合辦李小龍誕生85周年展在香港站揭幕。 另外，旅發局簡介星期日舉行的單車節，警務處及運輸署代表亦講解特別交通安排。#要聞now.com 影音新聞 ・ 7 小時前
立法會選舉｜塘尾道行人天橋兩選舉海報被毀 23歲男同日落網
再有立法會換屆選舉宣傳品被毀壞。警方周六早上約9時半巡查旺角塘尾道一條行人天橋期間，發現有兩張海報懷疑被人破壞，據悉涉事海報為立法會換屆選舉宣傳海報。 警方翻查閉路電視，包括「銳眼」計劃安排的閉路電視後，鎖定一名涉案23歲毛姓男子，並在同日晚上約7時半在棕樹街以涉嫌「刑事毁壞」拘捕他，他現正被扣留調查，案件交由旺am730 ・ 1 天前