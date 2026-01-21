81 歲祖母直播《Minecraft》 吸逾 37 萬粉絲 YouTube 籌款成功助孫兒抗癌︱Yahoo

Sue Jacquot 開設名為「GrammaCrackers」的 YouTube 頻道。（網上圖片）

【Yahoo新聞報道】美國亞利桑那州一位 81 歲長者 Sue Jacquot 為了籌集孫兒治療癌症的費用，化身成為遊戲直播主。Sue 在 YouTube 建立名為「GrammaCrackers」的頻道，分享自己遊玩知名沙盒遊戲《Minecraft》的過程，成功吸引大批網民關注，目前已累積超過 37.8 萬名訂閱者。

綜合外媒報道，Sue 最初並無意成為遊戲玩家，但在去年夏天為了增加與孫兒相處的時間，開始學習玩《Minecraft》。Sue 表示，起初進入這個與現實截然不同的虛擬世界時感到有點害怕，但後來與孫兒一樣對遊戲著迷，甚至曾整晚通宵遊玩，笑稱自己年紀大了，沒有媽媽會叫她上床睡覺。

廣告 廣告

Sue 在 10 月上傳首段直播影片，至今已錄得超過 80 萬次觀看。留意到首段影片獲得成功後，她決定利用這個平台為家庭作出貢獻。她在每段影片的資訊欄加入連結，引導觀眾前往由長孫 Austin Self 發起的 GoFundMe 眾籌頁面，為 17 歲的孫兒 Jack Self 籌措醫藥費。Jack 於 2024 年被診斷患上肉瘤，是一種影響骨骼與結締組織的罕見癌症。

Jack 於 2024 年被診斷患上肉瘤，這是一種影響骨骼與結締組織的罕見癌症。

已籌得超過 4.8 萬美元

截至目前，該眾籌項目已籌得超過 4.81 萬美元，亦透過 YouTube 獲得觀眾打賞。長孫 Austin 形容這一切非常不真實，捐款金額由 1 美元至 5,000 美元不等，家人亦對祖母能迅速掌握遊戲及直播技巧感到驚訝。

Jack 經過數月治療後，目前病情已經大為好轉。雖然如此，Sue 表示會繼續經營頻道，因為化療結束後的醫療帳單仍然堆積如山，形容這些費用就像買一間小房子的抵押貸款一樣沉重。Sue 認為，讓她感到意外的是陌生人向其家人展現的善心，形容這是最不可思議的事情。