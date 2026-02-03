8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品

2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。



警長供稱，事發時從兩至三層樓高的扶手電梯跌下，「好似跳樓咁嘅感覺」，事後心有餘悸，亦因腳患不能做劇烈運動。官關注索償項目包括每次覆診 300 元的士費及 7000 元「滋補食品」。警長確認沒保留的士單據，補品則包括維他命、蟲草、花膠等，稱術後用於調理身體。

原告人黃銘源（《法庭線》記者攝）

被告缺席下開審

原告人黃銘源由大律師代表，被告文城康則沒有到庭。法官羅麗萍表示，被告近一、兩年都缺席聆訊，今早亦沒有到庭，加上原告已有效送達所有審訊文件，會在被告缺席下繼續審訊。據悉，被告在案件首次聆訊時曾到庭，其後一直缺席。

事發後診斷韌帶撕裂 原告方：報告指襲擊致傷

原告方在法官詢問下，解釋原告人的醫療報告，顯示他在事發 8 月 11 日當晚到律敦治醫院求醫，身體多處擦傷，翌晨出院，獲批 163 天病假。原告在 8 月 15 日再自行求醫，獲診斷右膝扭傷，致半月板及十字韌帶撕裂，其後在私家醫院做手術。2020 年 1 月底復工，6 月恢復正常工作。

官關注是否有證據顯示，被告在事發前右膝有傷勢？原告方指醫療報告顯示，傷勢是由當天的襲擊造成，並解釋：「（事發）當日嗰個嚴重性可能未浮現出嚟⋯⋯畢竟右膝半月板，表面可能睇唔到個傷勢，要真係搵醫生詳細睇返個嚴重性」。

兩年後方接受輔導 原告方：怕被標籤懦弱

原告方續指，原告人在 2022 年因精神狀況接受警方提供的臨床心理輔導，獲診斷輕微的創傷及壓力症後群（PTSD），經過 4 次輔導後情況大致改善，毋須服藥。官關注原告人為何在事發後兩年半才接受治療？原告方解釋，原告人「怕人標籤佢為懦弱」，報告亦指他早期搭扶手電梯時，會緊張地捉住扶手，避免搭很長的電梯，其後情況改善。

截至 2024 年 8 月，原告仍有殘餘右膝痛，原告方指他不能做劇烈運動，包括踢足球、打籃球，只可以慢跑。官關注「佢嗰個所謂慢跑，11 公里 1 小時，一啲都唔慢喎」。原告方則重申原告人仍有膝痛，詳細情況可留待作供解釋。

警長：從兩至三層樓跌下 感覺似跳樓

原告人黃銘源作供，稱事發時站在太古站一條扶手電梯的中間較上位置，電梯上只有他一名警員。被告從上方跑落扶手電梯，他雙手抓住對方的前襟，被告扯住他的左肩，兩人一同滾落電梯。

黃憶述事發一刻，「嗰下跌落去，好似跳樓咁嘅感覺」，事後乘搭較長較斜的扶手電梯時「基本上都要攞右手扶住扶手，冇變過嘅，以前就可能都唔會有呢個動作」，亦不敢在電梯上跑動。

官關注電梯的長度，黃指他跌下的位置約兩至三層樓高。官質疑黃站在電梯中間，「即係嗰條扶手電梯有 5 層樓咁高？」黃思索片段後稱「我諗⋯⋯有呀」。

警長：膝蓋仍作痛不能做劇烈運動

黃續指，他事發前喜愛踢足球、打籃球和跑步，但因韌帶受傷，突然和劇烈的動作可能致舊患復發，所以不能再做劇烈運動，跑步的速度亦減慢，現在天氣轉變時膝蓋會隱隱作痛；復職後，他起初獲安排文職工作，至 2020 年 6 月開始隨隊巡邏，第 1 個月主要在巡邏車工作，毋須在街上巡邏，後來才恢復日常工作。

至 2024 年 6 月，原告調職至反黑組，主要負責查案。官關注傷勢對原告的工作有甚麼永久影響？原告稱他獲豁免每年兩次的機動部隊演習，另外在拘捕疑犯時，他會安排同事在前方追捕，他在後方後援。

原告由事發至今維持警長職級，官詢問其傷勢有否影響升遷，原告稱不知道。

官關注申索 7000 元補品

另外，官引述原告方文件，提及由 2019 年 8 月至 2020 年 1 月，原告多次到復康中心覆診，每次的士費為 300 元。原告人確認他沒保留單據，僅憑記憶報稱金額。

至於 7000 元的「滋補食品」費用，原告人解釋包括維他命、蟲草、花膠，「唔係話真係好貴嗰啲⋯⋯始終做完手術，打咗好多麻醉藥，屋企都買咗啲補品，調理返個身子」。

原告方補充，其他索償額包括 81,899 元手術費及醫療費，須扣除警務處於 2021 年發放約 6.5 萬元的僱員補償。原告另索償疼痛、痛苦與喪失生活樂趣（PSLA）、特殊損害（special damage）等，庭上沒有指明金額。

原告人作供完畢，不傳召其他證人，審訊押後至周三（4 日）結案陳詞。

被告阻差罪成、集結無罪

原告人黃銘源在 2021 年 7 月 5 日入稟，向被告文城康（案發時 23 歲，電腦軟件工程師）追討 2019 年 8 月 11 日晚上約 10 時 45 分，在太古站因被告的襲擊或故意侵權或疏忽，致原告人身體多處受傷所帶來的損失，包括但不限於左肩、前臂和右手拇指擦傷、右膝觸痛、右膝半月板及韌帶撕裂。

被告在 2023 年 7 月被裁定阻差辦公罪成，非法集結罪名不成立，判監 3 個月。

案件編號：DCPI2225/2022