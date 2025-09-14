82MAJOR來台開專場 翻唱aespa神曲粉絲嗨爆

▲男團82MAJOR（如圖）來到台灣開唱，驚喜翻唱aespa〈Whiplash〉、I-DLE〈TOMBOY〉，精彩表演讓粉絲直呼「封神了！」（圖／iME TW提供）

[NOWnews今日新聞] 韓國新生代男團82MAJOR昨（13）日於台北Clapper Studio舉辦專屬演出，吸引了眾多粉絲前來朝聖狂歡，他們不僅努力學中文跟粉絲互動，還特別翻唱aespa〈Whiplash〉、I-DLE〈TOMBOY〉，誠意滿滿讓許多粉絲都留下深刻回憶。

82MAJOR翻唱名曲 引爆現場氣氛

82MAJOR不僅演唱了許多熱門歌曲，更誠意準備了多首驚喜舞台。其中最驚喜全場的橋段，莫過於翻唱了aespa的〈Whiplash〉與I-DLE的〈TOMBOY〉，兩首人氣神曲經由 82MAJOR 的全新詮釋，展現截然不同的舞台能量，讓粉絲直呼「這是全新版本的神級舞台！」

演唱會中還有一個暖心時刻，那就是粉絲、成員們一同為忙內金道均慶生，舞台上驚喜登場蛋糕，全場粉絲齊聲唱起生日歌，現場瞬間化為溫馨的生日派對。 除了表演與慶生橋段，82MAJOR也以滿滿福利寵粉，包括Hi-Bye、簽名會等互動。成員們更努力以中文與粉絲交流，其中南誠模一句：「風景很漂亮，跟82DE（粉絲名）一樣！」瞬間萌翻全場。

▲82MAJOR為台灣的粉絲帶來了許多精彩的表演。（圖／iME TW提供）

跟粉絲約定好一定再來 獻上感謝心情

演出最後，82MAJOR向台灣粉絲表達感謝，承諾會帶著更多新作品再次回歸。首次登上Clapper Studio的他們，以全曲演唱、跨團翻唱與暖心互動，成功在台北留下屬於82DE最難忘的記憶。

