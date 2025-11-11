83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！

現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。

今日鵬哥現身《「鳴金收咪」演・唱會2026》記者招待會，宣布自己將於2026年01月27日在香港文化中心 音樂廳舉辦演唱會。記者招待會上，鵬哥爆曾被相士批命指自己只有79歲，更直言當時「嗰陣時真係覺得自己過唔到，嗰陣時又冇氣又冇聲，行路又腳軟 ，都唔知自己點解會咁樣。」幸好，當時有發哥每日接送陪伴跑步鍛鍊，更暖心鼓勵：「阿鵬！我帶你跑過79歲！睇吓得唔得！」結果由起初上車下車有困難，到現時仍然精神奕奕。

兩人相識多年為同期訓練型同學

記者會後，鵬哥接受傳媒採訪時亦提到自己仍有堅持每日跑步，風雨不改，不過現時就未有與發哥及其他跑友一同跑步，笑言：「佢哋都冇我咁堅持！」

