8300mAh 大電量及三防機身，HONOR X9d 發佈日期確認!

HONOR 官方正式確認將於 9 月 24 日星期三下午 3 點，即 UTC 時間上午 7 時，在馬來西亞舉行新品發佈會，正式推出全新 Honor X9d。而筆者收到風，該產品將於下月登陸香港!

此次發佈備受關注，因新機不僅延續了 HONOR X70 的強韌設計，更在多項關鍵規格上實現突破，包括業界罕見的 IP69K 級別防塵防水與驚人的 8300mAh 硅碳負極電池，成為中階市場最大電池手機之一。

從官方預熱圖可見，HONOR X9d 外觀設計與今年 7 月在中國市場推出的 HONOR X70 相同，採用相同的抗衝擊強化框架結構，強調在日常使用與極端環境下的耐用性。同時，新機延續了深受歡迎的「紅褐色」版本，並新增「日光金」配色。

拍攝方面，HONOR X9d 更實現明顯升級主鏡頭將搭載 1.08 億像感光元件，並支援 OIS 光學防手震，相比 HONOR X70 的 5000 萬像主鏡頭，清晰度與成片穩定性大幅提升。

綜合目前訊息，HONOR X9d 顯然是一款針對高續航、耐用性及影像表現有要求的用戶所設計的中高階機型。尤其 8300mAh 超大容量電池的加入，預計將成為同級產品中的續航王者，而 IP69K 認證更意味著它能夠應付更多苛刻使用場景。而筆者收到風，HONOR X9d 將於下月中就會正式登陸香港!