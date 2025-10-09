「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
8300mAh 超大電量電池及 IP69K 防護等級，Honor X9d 將於10月16日正式在港發表!
HONOR 今日正式宣佈將於10月16日在港正式發表全新 Honor X9d，屆時將公佈上時市間及定價。
Honor X9d 採用一塊 6.79 吋 FHD+ AMOLED 顯示螢幕，支援 120Hz 高刷新率，確保流暢的滑動與遊戲體驗。螢幕支援高達 6000 nits 的峰值亮度，這意味著即使在強烈的陽光下，螢幕內容依然清晰可見。
此外，該機配備最新的 Snapdragon 6 Gen 4 處理器，內建 12GB RAM 以及 256GB 或 512GB ROM，搭載 1.08 億像的高解像度主鏡頭 + 一枚 500 萬像超廣角鏡頭。
手機還特別採用了吸震框架設計，進一步提升了機身的整體耐用性。Honor X9d 提供了多達四款配色供選擇，包括紅棕色、午夜黑、日出金及森林綠。
