8300mAh 超大電量電池及 IP69K 防護等級，Honor X9d 正式發佈!
Honor 正式於馬來西亞市場發佈了主打極致續航與超強防護的全新機型 “Honor X9d”。這款手機的亮點，當然是內建的高達 8300mAh 的硅碳負極電池，以及業界罕見、能夠抵禦高溫高壓水柱沖刷的 IP69K 最高等級防塵防水認證。
Honor X9d 是年初於國內市場推出的 Honor X70 的國際改版型號。兩者在外觀與核心配置上幾乎一致，唯一的主要區別在於 X9d 的有線充電速度略微調整至 66W，但配合其超大電池容量，依然能提供快速且持久的續航表現。
外觀上，X9d 延續了 X70 的標誌性設計，背面採用獨特的圓形相機模組。鏡頭配置為實用的雙攝組合，分別是一枚 1.08 億像的高解像度主鏡頭 + 一枚 500 萬像超廣角鏡頭。系統方面，新機將預載基於最新 Android 15 作業系統的 MagicOS 9.0。
於規格上，Honor X9d 採用一塊 6.79 吋 FHD+ AMOLED 顯示螢幕，支援 120Hz 高刷新率，確保流暢的滑動與遊戲體驗。螢幕支援高達 6000 nits 的峰值亮度，這意味著即使在強烈的陽光下，螢幕內容依然清晰可見。此外，該機配備最新的 Snapdragon 6 Gen 4 處理器，內建 12GB RAM 以及 256GB 或 512GB ROM。手機還特別採用了吸震框架設計，進一步提升了機身的整體耐用性。
Honor X9d 提供了多達四款配色供選擇，包括紅棕色、午夜黑、日出金及森林綠。價格方面，12GB RAM + 256GB 儲存版本定價為 1,499 馬來西亞令吉 (折合約$2,763港元)，而 12GB RAM + 512GB 的高配版本則為 1,699 馬來西亞令吉(折合約$3,132港元 )。而筆者收到風，HONOR X9d 將於下月中就會正式登陸香港!
