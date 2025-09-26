8300mAh 超大電量電池及 IP69K 防護等級，Honor X9d 正式發佈!

Honor 正式於馬來西亞市場發佈了主打極致續航與超強防護的全新機型 “Honor X9d”。這款手機的亮點，當然是內建的高達 8300mAh 的硅碳負極電池，以及業界罕見、能夠抵禦高溫高壓水柱沖刷的 IP69K 最高等級防塵防水認證。

Honor X9d 是年初於國內市場推出的 Honor X70 的國際改版型號。兩者在外觀與核心配置上幾乎一致，唯一的主要區別在於 X9d 的有線充電速度略微調整至 66W，但配合其超大電池容量，依然能提供快速且持久的續航表現。

廣告 廣告

外觀上，X9d 延續了 X70 的標誌性設計，背面採用獨特的圓形相機模組。鏡頭配置為實用的雙攝組合，分別是一枚 1.08 億像的高解像度主鏡頭 + 一枚 500 萬像超廣角鏡頭。系統方面，新機將預載基於最新 Android 15 作業系統的 MagicOS 9.0。

於規格上，Honor X9d 採用一塊 6.79 吋 FHD+ AMOLED 顯示螢幕，支援 120Hz 高刷新率，確保流暢的滑動與遊戲體驗。螢幕支援高達 6000 nits 的峰值亮度，這意味著即使在強烈的陽光下，螢幕內容依然清晰可見。此外，該機配備最新的 Snapdragon 6 Gen 4 處理器，內建 12GB RAM 以及 256GB 或 512GB ROM。手機還特別採用了吸震框架設計，進一步提升了機身的整體耐用性。

Honor X9d 提供了多達四款配色供選擇，包括紅棕色、午夜黑、日出金及森林綠。價格方面，12GB RAM + 256GB 儲存版本定價為 1,499 馬來西亞令吉 (折合約$2,763港元)，而 12GB RAM + 512GB 的高配版本則為 1,699 馬來西亞令吉(折合約$3,132港元 )。而筆者收到風，HONOR X9d 將於下月中就會正式登陸香港!