87歲「御用工人」梁愛入住老人院近況曝光 曾移民後回流歷喪夫喪子之痛

楊紹鴻分享與梁愛的合照

《他來自江湖》劇照

現年87歲資深演員梁愛自19歲開始加入娛圈，先後參演過多部粵語長片及影視作品，包括《阿燦正傳》、《狂潮》、《家變》、《他來自江湖》等，當中的馬姐形象令人留下深刻印象。梁愛的好友楊紹鴻近日分享她的近況及合照，又為她打氣。

楊紹鴻於FaceBook貼岀與梁愛的合照，並透露：

「愛姐入住老人院，幾位大家都相識幾十年嘅同事齊齊去探佢！

愛姐繼續加油！

#梁愛」

1960年代，梁愛嫁給導演左幾，二人婚後育有一名兒孑黃森。本來過着富足生活的梁愛一家，受到之後的六七暴動影響導致破產，之後梁愛便當工廠工人。她於70年代加入TVB，成為了劇集中的御用工人，其後曾移民到加拿大生活。梁愛的丈夫和兒子先後離世，其孫輩則留在加拿大工作，回流後的她現已淡岀娛樂圈，並過着獨居退休生活。