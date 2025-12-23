87歲梁愛罹患胰臟癌體重不足70磅 不做電療化療豁達面對 坦言「死得快好世界」

楊紹鴻Facebook

現年87歲嘅資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心，早前佢與導演老公左幾移居加拿大，歷盡喪夫喪子之痛後回流香港，過着獨居退休生活。日前好友楊紹鴻喺社交網站出PO透露梁愛已入住老人院，並上載探訪合照，及為佢打氣。

喺合照中所見，滿頭銀髮嘅梁愛雖然身形消瘦，不過睇落好精靈及精神狀態好好。而楊紹鴻亦喺PO寫：「愛姐入住老人院，幾位大家都相識幾十年嘅同事齊齊去探佢！愛姐繼續加油！#梁愛」

日前佢與契女、楊紹鴻及黃淑儀等人前往一間佛堂拜會泰國金龍王，期間被金龍王一語道破，指佢冇父母庇蔭及12歲要出嚟做嘢。另外，金龍王仲預言會可以活過百歲，不過梁愛就好激動話祝佢長命百歲就係同佢過唔去，佢只係希望香港社會越嚟越好，至於佢嘅願望就係死得快好世界。

梁愛原來罹患胰臟癌大半年，不過豁達嘅佢就話80歲已經賺夠，拒絕電療及化療，選擇與癌共生，並話有咩好擔心，唔係人人我都可以活到87歲。佢更話現時只係對腳唔夠力，令佢行得唔好之外，其他都可以，不過癌細胞食晒佢嘅營養。而家佢除咗需要定期去醫院覆診，佢仲有中醫調理，只要唔痛就OK，要與癌症和平共處。梁愛表示自患癌後體重急降，現時佢嘅體重不足70磅，但佢嘅胃口依然唔錯，咸甜嘢照食，仲話個癌症慫恿佢食時，佢就會凶佢「你好我好」。

至於會唔會透過拍戲尋求精神寄託，梁愛就即係笑拒，並話自己嘅時間都唔夠時間用，平日忙於斟茶灌水。之後佢再話孫兒關心佢嘅病情，想佢好好治療，不過佢我會好辛苦。佢再話自己本身心臟出問題，曾三度昏厥跌倒送醫，豁達話活到咁長都OK，做人咁貪心做咩。

