88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。
梁葆貞17歲開始登台，喺內地粵劇團闖蕩，20歲便晉升為正印花旦，於順德劇團演出十多年，其後，隨老公與子女回到香港定居。由於老公到港後未能繼續從醫，家庭重擔全由梁葆貞一力承擔，梁葆貞曾透露自己當時已42歲又不善英文，搵工並不容易，幸得婚紗公司賞識，成功見得成份工，工作內容係陪伴新娘挑選婚紗及游說新人購買婚紗相。後來，TVB邀請梁葆貞出演處境劇《香港81》，負責飾演個性精靈、口才俐落嘅「順嫂」，當時TVB開價月薪3500元，佢自信要求5000元，最終成功談攏。「順嫂」一角深受觀眾喜愛，亦從《香港81》演到《香港86》，成為劇迷心中經典形象之一，梁葆貞曾接受媒體訪問表示好多人都叫佢做「順嫂」，冇人叫佢葆貞姐和梁小姐，直言唔知點解大家對「順嫂」咁入腦，但佢就唔介意，笑言「順風順水順頭順路」，冇咩唔好。
梁葆貞於今年2月獲演藝人協會頒發「傑出演藝大獎」，又接受香港演藝人協會《傳承．前輩專訪》訪問，大談當年工作辛酸，表示當年因為無存貨嘅關係，拍攝非常緊張，由早上9時回到TVB，拍攝到下午5時，剪接後晚上8時播出，但幸得後輩們照顧有加，包括梁朝偉、張國榮。至於家庭方面亦相當幸福，除咗當年一炮過50萬購入窩打老道單位，梁葆貞更曾透露一生最幸運嘅事係遇到一個好新抱，直言新抱好到加零一，多年來從未有爭吵過。
