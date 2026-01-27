88歲「順嫂」升呢做太嫲 曾兩度跌倒撞到後腦

【on.cc東網專訊】無綫八十年代處境劇《香港八一》系列是港人的集體回憶，當中已故丑生王梁醒波的女兒梁葆貞飾演的小人物「順嫂」一角更是深入民心。退休逾30年的她，雖然早於1995年移居加拿大享天倫，過着閒時打麻雀歎茶的優遊生活，但仍每年返港避寒兼與圈中好友聚會，日前更被發現她相約一班好友睇慈善首映，然而身形變得瘦削的梁葆貞，亦令不少網友擔憂其健康狀況，對此梁葆貞則笑言自己也不知道為甚麼，隨着年齡增長，體重卻持續下降，並強調自己胃口相當好，每次返港都吃不少東西，認真羨慕死不少視減肥為終身事業的女性。

廣告 廣告

如今，育有一子一女並頤養天年的梁葆貞，當年更憑努力儲錢，分別將女兒供往加拿大，以及兒子供往台灣求學，早前更在受訪時透露，如今已有兩名內孫及兩名外孫，更有一個一歲多的曾孫，過着四代同堂的幸福生活，提到新抱時更大讚對方孝順又能幹「我新抱好到加零一嘅。」婆媳關係融洽。同時，梁葆貞亦透露2023年，曾兩度跌倒並撞到後腦入院，幸好身體壯健的她並無大礙，頭腦清晰兼中氣十足。

出身演藝世家的梁葆貞，父親是已故丑生王梁醒波，並於17歲開始在內地發展，20歲已成為花旦的她，在順德劇團演了10幾年的粵劇，其後她與老公帶同一對仔女返港生活，但因老公醫生資格不被承認，來港未能從醫，所以主力靠梁葆貞養家。由於當年已42歲的梁葆貞不會英文，難以搵工，幸好最後在婚紗公司找到工作，陪新娘試婚紗，而梁葆貞亦能力出色，所以收入都不錯。其後TVB找梁葆貞出演《香港81》「順嫂」一角，當時對方出價月薪3500元，最後梁葆貞還價5000元，由《香港81》一直做到《香港86》，至今仍是經典。此外，更於去年獲古天樂頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多，對此梁葆貞當時更感慨道這是她16歲入行以來首次得獎，笑言很多人不知道她真名，但不介意被叫順嫂，感覺「順頭順路」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】