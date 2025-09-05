8.8 吋單手極致掌控 × 5.1mm 極薄機身設計，HUAWEI MatePad Mini 發佈!

HUAWEI 新品發佈會上，發表了全新 HUAWEI MatePad mini 。這款平板主打極致輕巧便攜，配備一塊 8.8 吋大屏幕，卻能輕鬆單手掌握，配合僅 5.1mm 的超薄厚度與 255g 的輕盈重量，無論是手持使用或隨身攜帶都幾乎零負擔。

這款平板最大亮點在於其出色便攜性。它配備了一塊 8.8 吋屏幕，尺寸恰到好處，單手即可輕鬆握持。機身提供四款配色選擇：曜石黑、雪域白、雲杉綠及寰宇紅。

輕薄設計，機身厚度僅 5.1mm，重量只有 255g，手持幾乎感覺不到負重感，可輕鬆放入各種尺寸的袋中。為實現如此輕薄機身，HUAWEI 採用創新輕量架構，運用屏幕倒裝布局技術，極致利用內部空間。

同時為確保機身堅固，MatePad mini 採用承重梁設計，選用鈦合金及高強度鋼材質，既減輕重量，又提升耐用性，日常使用無需擔心碰撞問題。

屏幕方面同樣出色，配備 8.8 吋柔性 OLED 全面屏，擁有 2.5K 解像度、P3 廣色域及 2000000:1 對比度，更支援 1800nits HDR 超高動態顯示、10.7 億色原色顯示及 120Hz 高刷新率，帶來沉浸式視覺體驗。

發佈會前官方預熱提到的「小平板 大手機」概念，終於由何剛正式揭曉——全系列支援插卡功能。HUAWEI 更為 MatePad mini 配備聽筒結構，配合 8.8 吋超窄邊框設計，可單手握持並輕鬆接聽電話。

MatePad mini 更是 HUAWEI 首款支援靈犀通信的平板，蜂窝連接穩定性提升 72%，Wi-Fi 7 下載速度更大幅提升 94%，結合智能天線技術，無論橫握或豎握都能保持穩定信號。作為户外場景的補充，它更支援雙向北斗衛星消息，讓用戶隨時隨地安心保持聯繫。

據了解，HUAWEI MatePad mini 採用 8.8 吋柔性 OLED 全面屏，邊框僅 2.99mm，屏佔比高達 92%，屏幕比例為 16:10。解像度達到 2.5K，支援 120Hz 刷新率與 1800nits 峰值亮度，具備 2000000:1 超高對比度及 P3 廣色域。

其中雲溪柔光屏版本通過德國萊茵 TÜV 認證與 SGS 低視覺疲勞認證，支援電子書模式及護眼模式。

作為新品一大亮點，HUAWEI MatePad mini 不僅是小尺寸平板，更是一部「大屏幕手機」。全系列标配聽筒並支援插卡，可接聽電話及使用蜂窝網絡，更可透過「小藝幫接電話」智能識別來電對象與場景。

通信方面，平板採用智能天線設計，結合 HUAWEI 靈犀通信與 AI 算法深度協同，無論橫握或豎握都能保證信號質量，同時支援 Wi-Fi 7 與雙向北斗衛星消息。平板前置鏡頭為 3200 萬像素，後置則為 5000 萬像素主鏡頭 + 800 萬像素超廣角鏡頭。內置 6400mAh 電池，支援 66W 有線快充，並搭載全新立體散熱架構及側邊指紋識別按鍵。

功能上，HUAWEI MatePad mini 适配 HUAWEI M-Pencil Pro 手寫筆，筆尾可喚醒小藝，雙擊即可實現語音轉文字。

價格方面，HUAWEI MatePad mini 12GB + 256GB 版本售價為人民幣 3,999 元（約港幣 4,299 元）、12GB + 512GB 售價 4,499 元（約港幣 4,839 元），雲溪柔光屏 12GB + 512GB 版本售價 4,999 元（約港幣 5,379 元）。智能皮套售價 199 元（約港幣 214 元），將於 9 月 12 日上午 10:08 正式開售。

HUAWEI MatePad mini 悅讀版 12GB + 256GB 售價 3,299 元（約港幣 3,549 元），12GB + 256GB 雲溪柔光屏版本售價 3,799 元（約港幣 4,089 元），將於 9 月 25 日上市。

HUAWEI MatePad mini 典藏版 16GB + 512GB 雲溪柔光屏售價 5,999 元（約港幣 6,459 元），16GB + 1TB 雲溪柔光屏版本售價 6,499 元（約港幣 6,999 元），兩款均内含手寫筆和皮套，將於 10 月正式發售。