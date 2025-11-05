8BitDo Pro 3 和 Ultimate 2 控制器發佈 2.0 固件，新增搖動喚醒 Switch 2 功能

最近的消息包括 8BitDo 為其控制器推出了新固件，以增強與 Switch 2 的兼容性。此外，世嘉（Sega）發佈了受《Fall Guys》啟發的多人遊戲 Sonic Rumble，現已在多個平台上可供玩家使用。

另外，8BitDo 還為 Pro 3 和 Ultimate 2 控制器發佈了 2.0 版固件，這使得用戶可以無線喚醒 Switch 2 的待機模式。這一功能是售價 $89.99 / 約 HK$ 700 的 Switch 2 Pro 的主要賣點之一，讓玩家可以在沙發上輕鬆開啟主機。用戶只需通過一次設置將控制器與主機配對，然後可以通過搖動遊戲手柄來喚醒 Switch 2。這一功能已被證實在兩款控制器上均能有效運作。儘管這些控制器的價格約為 $69.99 / 約 HK$ 545，但市場上早已出現價格更低的替代品，這些替代品也具備類似的喚醒功能，令 8BitDo 的競爭優勢受到質疑。

與此同時，世嘉正式推出了 Sonic Rumble，這是一款以 Sonic The Hedgehog 和其他受歡迎角色為主角的全新手機遊戲。這款類似《Fall Guys》的多人遊戲現已在 Android、iOS 和 Steam 上推出，並兼容 Google Play Games 在 PC 上運行。遊戲邀請玩家參加有趣而混亂的多人對戰，但在角色皮膚的定價方面受到了一些批評，並引發了用戶的負面評價。儘管如此，Sonic Rumble 仍然旨在捕捉 Sonic 系列的生動精髓，並在移動設備上提供全新的遊戲體驗。

