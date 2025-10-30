A visiter watches a 8K TV screen at Socionext booth, the Panasonic-Fujitsu SoC joint venture corporation, during the annual Computex computer exhibition in Taipei, Taiwan June 1, 2016. REUTERS/Tyrone Siu

《衛報》報導一項由劍橋大學（University of Cambridge）與 Meta Reality Labs 合作的研究，指出當螢幕尺寸與觀看距離進入「人眼解析度上限」後，再提高解析度（例如由 4K 升級到 8K）不會帶來可見差異；此上限以每視角度像素數 PPD（pixels per degree）量度，比傳統以 20/20 視力推算的 60 PPD 更高，但依然存在實際極限。

為何 4K 與 8K 差異難察覺

8K 解像度一定好？劍橋研究：你不一定能看到 8K 的好處，觀賞距離、螢幕尺寸都有關係

研究以受試者觀看高對比灰階與彩色條紋圖樣，直接量度可辨識的最高 PPD。結果顯示正中央注視的灰階極限約 94 PPD，紅綠約 89 PPD，黃紫約 53 PPD；距離視線中心越遠（偏心角越大），解析能力降得更快。當客廳的實際觀看距離與尺寸配置令畫面達到或超過上述 PPD，升級更多像素就不再提升可見細節。

在英國客廳常見的約 2.5 米觀看距離下，同尺寸 44 吋電視即使從 QHD（1440p）升到 4K 甚至 8K，都不會有肉眼可辨的清晰度優勢；這意味著「畫素過剩」的情況相當普遍，持續堆高解析度只會增加成本與處理負擔，卻不改善觀感。

道理與 2010 年 Apple 推出 iPhone 4 時提出的「Retina Display」相似，當時那片 3.5” 螢幕上的解像度僅為 640 × 960，但他們強調在典型手持距離下（約 30cm）讓人眼「看不出單一像素」。

研究目的不是為打擊 8K 電視

事實上，在研究的摘要部分已經寫明有關內容更多的是為行動裝置、AR / VR 眼鏡的螢幕解像度定下最佳選和一個科學解釋。因為就只有在這情況才會符合「小型螢幕幾近緊貼眼睛，以最低像素點顯示畫面而仍然能滿足一般人要求」的情況，更最要的是該次研究是與 Meta Reality Labs 合作進行，背後目的昭然若揭。可以想像衛報和研究人員的說法，只是為了讓一般大眾更能明白研究內容而舉的例子。

如果要把有關研究結果引伸至電視的選擇，其實需要考慮到用戶會購買幾多大的電視以及觀賞距離。

香港讀者選電視尺寸建議

小廳短距離：65 吋內、距離約 1.8–2 米，4K 通常已足夠；如非極近距離或更大尺寸，8K 難帶來可見提升。

一般客廳：40–55 吋、距離約 2.3–2.8 米，多數配置已逼近或超過人眼上限，與其升級 8K，不如著重對比度、HDR 峰值亮度、色域及動態處理。

近距離桌面：27–32 吋、距離 50–70 公分，更可能受益於更高像素密度；是否需更高解析度，取決於是否接近 90 PPD 左右的人眼極限。

