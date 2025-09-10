網戀騙案

9月只過了約10日，警方公布，本月至今已接獲超過30宗網上情緣騙案。當中一名37歲女子在社交平台認識了一名自稱在港工作的新加坡男子，其後二人發展網戀，女子不虞有詐，應「男友」要求下載假投資應用程式，並轉帳逾180萬元到指定帳戶，與對方失聯紿知受騙。警方提醒，透過網上結識自稱外籍或專業人士，但從未見面，並遊說投資，更應提高警覺。

騙徒常以「戀愛腦」人士為目標，誘騙受害人墮入虛擬愛情陷阱後再推銷虛擬貨幣投資。警方指，9月至今已接獲超過30宗網上情緣騙案，涉款逾1,200萬元，其中一宗案件涉及一名37歲本地女子，她在LinkedIn認識一名自稱在港工作的新加坡男子，二人其後轉用WhatsApp聯絡並發展網戀。男子聲稱投資USDT(泰達幣)可獲高回報，並鼓勵受害人一同參與。受害人因對虛擬貨幣毫無認識，卻因深信對方而下載假投資應用程式，並在兩個月內分批轉帳逾180萬元至指定帳戶。直至無法提現、對方失聯，受害人始知受騙，損失逾60萬元儲蓄，並欠下銀行逾120萬元債務。

廣告 廣告

網戀投資騙案中，騙徒多在社交平台或交友App找獵物，以俊男美女頭像吸引受害人，並迅速建立親密關係。當受害人投入感情後，騙徒會聲稱自己在投資加密貨幣、外匯或股票獲利，並邀請對方一同參與，推薦下載虛假投資App或網站。受害人初期或能獲小額「回報」，當加大投資後，平台會以各種理由拒絕提款，騙徒失聯，受害人血本無歸。

素未謀面甜言蜜語遊說投資要小心

警方提醒市民，這些騙徒假扮的網上情人具備一定特徵，包括自稱外籍或專業人士、從未見面、甜言蜜語後即遊說投資，應提高警覺，有懷疑可瀏覽守網者網站查詢或求助。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/9月已接逾30網戀騙案涉1200萬-37歲婦墮騙局失180萬/597963?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral