9月近330萬旅客訪港按年增8% 首三季逾3600萬人次升12%

【on.cc東網專訊】香港旅遊發展局今日(15日)公布，9月訪港人次接近330萬，按年增幅為8%，而首三季初步訪港旅客數字超過3,600萬人次，較去年同期上升12%，當中2,800萬人次訪港旅客來自中國內地，按年增長11%；非內地市場則錄得近850萬訪港旅客人次，按年增加16%，以台灣、日本及澳洲市場的增長表現較佳。

在9月的訪港旅客當中，以內地旅客佔最多，有246萬人次，接年比較增幅達7%，而佔整體旅客約74.8%。而在非內地旅客當中，則以長途客的增幅最大，有近24萬人次，接年比較增加14%，而新市場旅客有近6萬人次訪港，增幅達13%，至於短途客則有46萬人次訪港，增幅約為9%。

廣告 廣告

而綜觀今年首三季，長途及短途旅客訪港人次均錄得較高增幅，其中長途客錄得241萬訪港人次，增幅達18%，而短途客則錄得466萬訪港人次，增幅達17%，新市場訪港旅客則有14%的增幅，錄得約53.6萬訪港人次。而首9個月亦同樣以內場市場旅客佔最多，2,800萬人次訪港佔整體約77.8%。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】