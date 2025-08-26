9 間持牌桌球館放寬至最少 8 歲入場｜滙豐再推定按首 5 年鎖息 2.73 厘｜鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公｜8 月 26 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 8 月 26 日星期二，預測本港地區今日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：9 間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡降至 8 歲 附完整名單及地址

康樂及文化事務署昨日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。康文署強調，會繼續按《遊樂場所規例》執法，並適時檢討相關措施的成效。

Yahoo 體育：美網｜黃澤林勇挫美國球手晉級第2圈 首位港將贏出大滿貫正賽

Yahoo 新聞：黃澤林美網晉級感謝港人打氣：希望過多幾關後家人飛過嚟支持我｜睇片

2025年美國網球公開賽周一（25日）續演，世界排名173位的首席港將黃澤林（Coleman）首度在男單正賽亮相，最終力戰2小時26分鐘後以直落3盤6：4、7：5、7：6（7：4）勇挫主場球手高華斯域（Aleksandar Kovacevic），晉級次圈64強，成首位贏出大滿貫正賽的港將，繼續創造歷史。

Coleman 事後接受訪問感謝大家支持，又表示希望家人在他「過多幾關之後，飛過嚟（紐約）支持我」。

Yahoo 新聞：打風評估｜天文台：本週後期華南沿岸風勢頗大 料本港普遍吹烈風機會較低

熱帶氣旋劍魚已經進入越南內陸並逐漸減弱，天文台昨日（25 日）撰文回顧，指劍魚是今年以來西北太平洋及南海增強速度最快，以及強度最高的熱帶氣旋；而截至 8 月 25 日，天文台今年一共發出了 7 次熱帶氣旋警告信號，平了 1946 年以來 1 至 8 月的最高紀錄。至於現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在本週中期進入南海中部，會否發展為熱帶氣旋仍存變數。天文台預料，受這個低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，不過根據現時評估，「本港普遍吹烈風的機會較低。」

now 新聞：兩電宣布下調 9 月燃料調整費

兩間電力公司宣布下調9月燃料調整費。中電的燃料調整費9月起下調0.1仙，至每度42.9仙，亦較1月份下調3.4仙，減幅為7.3%，連同基本電價，平均淨電價約為1.4元；而港燈亦下調9月份燃料調整費，較8月減少3.8仙，至每度電32.9仙，亦較今年初下調兩成半，經調整後，港燈每度電的平均淨電費，將由年初約1.6元減至約1.5元。港燈又指，受地緣政治局勢不穩定的影響，預料燃料價格在今年內仍會出現波動。

【今日重點財經新聞】

信報：滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算

滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。以貸款額500萬元、攤分30年期的按揭為例，目前H按實際按息3.5厘，每月供款22452元；滙豐定按計劃下，用戶首3年或首5年2.73厘，每月供款20359元，即供款減少9.3%。

信報：恒指飆490 大行挺中資股無泡沫

港股熱炒下月減息，恒指昨天勁飆490點，重上近4年高位；滬指四連捷，再刷新10年高。滙豐環球研究指出，中國的散戶與機構投資者紛紛增持，流動性增加成為A股近期升市主要動力，該行上調滬指年底目標至4000點，較昨收市有3%潛在升幅。野村亦認為，無論在岸或離岸中資股後市仍有上升空間，並引述多項指標力證泡沫之說實屬過早。

infocast：黃栢鳴否認內幕交易控罪 11月20日審訊

證監會早前對商人黃栢鳴(又稱黃百鳴)提起內幕交易的檢控。東區裁判法院在黃否認控罪後，將有關刑事審訊初步訂於今年11月20日至12月12日進行。法院已將案件押後至今年10月24日進行審訊前覆核。

infocast：朗豪坊馬莎百貨結業翌日獲鼎泰豐進駐

英國馬莎百貨 (Marks&Spencer) 旗下的旺角朗豪坊食品專門店前日結業，惟舖位翌日已迎來新租客，由知名台灣餐廳「鼎泰豐」進駐。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影

鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。嘉欣與老公結婚10年，育有兩女一子，兩夫妻一直以來從沒完整看過一部電影，「很累，照顧完子女，做完事，煮完飯，洗完東西，幫他洗完屁股，我想睡覺。」她又謂：「他不浪漫，但他喜歡陪我，去哪裏都可以。」不過，嘉欣表示買菜時不用老公陪伴在旁，想自己去買。她指老公是其學習對象。

Yahoo 娛樂圈：吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣

「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！