9 間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡降至 8 歲 附完整名單及地址︱Yahoo

(南華體育會—桌球部 Facebook)

【Yahoo新聞報道】康樂及文化事務署今日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。

康文署自 2 月 25 日起接受申請，至今共收到 32 份。署方表示，在考慮警方及衞生署控煙酒辦公室就申請者的營運情況、周邊環境及檢控吸煙數字等提供的資料和意見，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動後，決定批出 9 間合資格的桌球館。

獲批桌球館名單如下：

Cyle Snooker（荃灣楊屋道 88 號 Plaza 88，17 樓 1-2，10A，11A 及 23 號舖）

金輪桌球室（旺角彌敦道 580G 至 K 號彌敦中心 21 樓及 22 樓）

金都桌球城（旺角洗衣街 39 號金雞廣場 22 樓）

名智桌球（柴灣柴灣道 111 號高威閣 2 樓 1 號，前座）

警察體育遊樂會（九龍西洋菜北街 430 號警察體育遊樂會 2 樓，部份）

南華體育會—桌球部（加路連山路 88 號南華體育會 3 樓及 4 樓）

偉利桌球（筲箕灣道 361 號利嘉中心地下小部份及地庫）

世界 147 桌球會（上環皇后大道中 328 號中源中心 1 樓）

青年桌球會（尖沙咀東部麼地道 63 號好時中心 LG25 至 41，LG71 至 77，LG89 至 93 及 LG95 至 99 號舖）

康文署強調，會繼續按《遊樂場所規例》執法，並適時檢討相關措施的成效。