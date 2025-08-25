港大 AI 模型辨識精子受精能力
9 間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡降至 8 歲 附完整名單及地址︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康樂及文化事務署今日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。
康文署自 2 月 25 日起接受申請，至今共收到 32 份。署方表示，在考慮警方及衞生署控煙酒辦公室就申請者的營運情況、周邊環境及檢控吸煙數字等提供的資料和意見，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動後，決定批出 9 間合資格的桌球館。
獲批桌球館名單如下：
Cyle Snooker（荃灣楊屋道 88 號 Plaza 88，17 樓 1-2，10A，11A 及 23 號舖）
金輪桌球室（旺角彌敦道 580G 至 K 號彌敦中心 21 樓及 22 樓）
金都桌球城（旺角洗衣街 39 號金雞廣場 22 樓）
名智桌球（柴灣柴灣道 111 號高威閣 2 樓 1 號，前座）
警察體育遊樂會（九龍西洋菜北街 430 號警察體育遊樂會 2 樓，部份）
南華體育會—桌球部（加路連山路 88 號南華體育會 3 樓及 4 樓）
偉利桌球（筲箕灣道 361 號利嘉中心地下小部份及地庫）
世界 147 桌球會（上環皇后大道中 328 號中源中心 1 樓）
青年桌球會（尖沙咀東部麼地道 63 號好時中心 LG25 至 41，LG71 至 77，LG89 至 93 及 LG95 至 99 號舖）
康文署強調，會繼續按《遊樂場所規例》執法，並適時檢討相關措施的成效。
其他人也在看
「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」昨日（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。Yahoo新聞 ・ 1 天前
陳國基指申訴專員可「調解」處理輕微行政失當：很多投訴因市民政府互相不了解｜Yahoo
【Yahoo新聞報導】申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮，學院將為政府部門和公營機構提供培訓和分享平台。政務司司長陳國基致辭時表示，對於不涉及或是「輕微涉及行政失當」的申訴，鼓勵申訴專員公署以「調解」的方式解決爭議，形容這是「大勢所趨」。陳國基指，很多投訴不是對與錯的問題，而是政府部門和市民「互相不了解」。申訴專員陳積志則表示，若問題涉及多個政府部門及性質複雜，會展開全面調查。二人均未有提及冒牌內地水風波，會後也不設傳媒問答環節。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
杜琪峰北海道日職開球 日語向觀眾問好反應熱烈
香港影壇傳奇杜琪峰昨日（24 日）獲邀出席日本職業棒球賽事，參與開球儀式。開球儀式通常由知名人士或退役名宿任嘉賓，身穿 22 號球衣的杜 Sir 以日語向現場觀眾打招呼，透露正計劃開拍新片，希望能在北海道的 ES CON FIELD 球場取景。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
98歲老人頭上「長角」親手剪掉 大量出血命危急送院(有片)
上海一名98歲婆婆，因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，3年來深受困擾，她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將它剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。 綜合《都市時報》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發後中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯絡正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經am730 ・ 13 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
日本豐明市限用手機法例市民反應兩極 市長受訪都超時近倍
日本愛知縣的豐明市，在今日（25日）為有關限制市民每日使用手機時間的條例進行審議。雖然有關的條例並沒有罰則以及非強制性，不過在市民的意見都是兩極。而在日本媒體對市長的小浮正典在接受訪問時，在他向記者展示當日至下午4時的使用時數，已達到限定2小時的接近一倍，達3小時57分鐘。 豐明市市長小浮正典在接受媒體的訪問中回am730 ・ 9 小時前
【網上熱話】 新加坡景點疑插隊被質問身分 女子反斥「沒有中國人，你媽算個屁」
新加坡名勝環球影城最近發生遊客排隊爭執事件，其間一名中國女子爆出一句：「沒有中國人，你媽算個屁。」片段被上載到社交平台，引發爭議。景點營辦商「聖淘沙名勝世界」其後發表聲明，表示期望所有遊客彼此體諒，並稱事件已圓滿解決。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
皇后山邨入伙未夠4年即有單位被收回 公告惹網民揣測﹕衰咩？｜網上熱話
才剛於2021年底入伙的粉嶺皇后山邨屬於新公屋，惟入伙不足4年即有單位被收回，近日有網民在上載房屋署的收回單位告示貼於一單位的鐵閘外，隨即引發網民猜測﹕「咁快俾人收返，衰咩？」am730 ・ 16 小時前
港元拆息接近全跌 1個月拆息跌至約2.73厘
港元拆息近乎全線向下，近3個交易日拆息普遍偏軟。 樓按相關的1個月拆息跌至2.7272厘，是近1星期以來最低，單日跌逾4個基點，連跌3個交易日。 隔夜拆息跌幅最大，單日跌逾10個基點，跌至2.663厘，創1星期新低。只有1星期拆息微升至約2.81厘。 按揭代理星之谷按揭表示，有大型銀行再度推出定息計劃，利率2.73厘，比目前封頂息率3.5厘低0.77厘。以30年還款期、每100萬元貸款額計算，每月供款額減少約418元。 分析指，有關定息計劃對息口有指標作用，但市場預期美國9月減息，港銀有條件跟隨下調最優惠利率，一旦拆息低於1.43厘或最優惠利率跌至4.48厘，則削弱有關定息計劃優勢。香港電台-港聞 ・ 15 小時前
建造業議會調查：約八成致命事故由管理人員和工友不良習慣造成
建造業議會主席何安誠出席「建造業安全周2025」開幕禮暨研討會時表示，建造工程最大的問題為趕急、摧工和「你搞掂佢」的文化，調查發現，七至八成的死亡事故都是前線管理人員和工友的不良心態和習慣造成的。他強調，要確保工地安全，管理層要盡責巡查地盤。 建造業議會近期進行了一項調查，超過2000位前線管理人員和工友參與，結果發現，兩成的工地欠缺關愛文化，只有懲罰，何安誠期望業界能夠傳播關愛文化；調查亦發現，五成工地有舉行安全早會，包括動態風險評估的訓練、雙尾繩訓練，他指出，五成工地死亡事故的原因為高處墮下，相關訓練能夠避免事故發生。 他認為，全面應用安全智慧工地系統4S為最好的方法改變工地的不良文化與習慣，建議業界應推動全部工地應用4S系統。香港電台-港聞 ・ 14 小時前
建造業去年18宗死亡個案 調查指趕工催工最危害安全
【on.cc東網專訊】去年職業死亡個案中，全港67宗個案便有18宗發生在建造業，佔整體個案近30%。今日(25日)舉行的建造業安全周2025開幕典禮暨研討會上，公布早前建造業議會的問卷調查結果，發現趕工催工文化對建造安全影響最大，其次為前線人員及管理人員心態，因on.cc 東網 ・ 14 小時前
天文台：廣闊低壓區將進入南海中部 會否發展為熱帶氣旋仍有變數
【Now新聞台】天文台預料，一個廣闊低壓區本周中期進入南海中部，但現時各個電腦預報模式對它會否發展為熱帶氣旋，以及移動速度預測存在分歧，會密切留意其發展。 天文台今年至今已發出7次熱帶氣旋警告信號，平了1946年以來1至8月的最高紀錄。天文台指，菲律賓以東再有廣闊低壓區發展，較大機會移向海南島及鄰近海域，本周後期南海北部及華南沿岸風勢會頗大。天文台又指根據現時評估，本港普遍吹烈風的機會較低，雖然潛在的熱帶氣旋結構鬆散，亦與本港距離較遠，但相關雨帶亦有可能在本周後期影響南海北部及華南沿岸，預料屆時該區有驟雨及狂風雷暴，而出現較大雨勢的時間和地點仍有不確定性。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
天氣｜強烈季候風信號現正生效 平均風速每小時超過40公里
【Now新聞台】(13:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。(12:10)天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，改發強烈季候風信號。(10:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。隨著劍魚進一步遠離本港，天文台會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。(09:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。雖然劍魚在過去數小時稍為增強，但繼續穩定地向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。 (08:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約620公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。雖然劍魚在過去數小時稍為增強，但繼續穩定地向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本now.com 新聞 ・ 1 天前
9間桌球館獲放寬入場限制 8歲小學生及穿校服都可以篤波
【Now新聞台】9間持牌桌球館獲放寬入場限制，包括將年齡下限由16歲降至8歲，並允許穿著校服的人士進入。 在上環中源中心的這間桌球室，是其中一間獲放寬入場限制的球館，以往只准16歲或以上人士進入，現在最小8歲就可以入場。利先生：「可以香港人廣泛地參與這項運動，其實桌球這個運動挺好，除了心，還要思考球如何走動如何運行。你看看我們打到這個年紀都挺健康，如果放寬，自然多人參加，而且運動始終是運動，看看有益身心還是有其他用途，其實運動每人都喜歡參與，比經常坐在家好。」蘇先生：「喜歡打桌球的人，當然樂意看見有人接班，有小朋友接班，自己的仔女喜歡打，是好事。」新安排下，這間桌球館的青少年「門禁時間」，由晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；換言之，青少年每日最長可以留在這裡16小時，穿著校服過來玩亦無問題。這間桌球室還貼上穿著校服不可進入的告示，是因為他們只是剛獲康文署通知，在收到確認信之後，他們就會撕掉這張告示。除了這裡，全港還有另外8間持牌桌球室亦獲康文署放寬入場限制，分別位於旺角、銅鑼灣、柴灣、筲箕灣、尖東及荃灣。康文署是在今年2月開始，開放予持牌桌球館申請放寬入場限制，now.com 新聞 ・ 8 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 1 天前
意甲 ｜克服嚴重傷患 阿特蘭大前鋒相隔455日再入波
正能量，阿特蘭大前鋒史卡馬卡在意甲剛過去對比薩SC的比賽中攻入一球，這是他時隔455日再度取得入球，他賽後坦言：「我經歷了一些艱難的日子。」Yahoo 體育 ・ 4 小時前
中國「超級大使館」｜英政府延期審批興建計劃 中方拒交完整圖則｜Yahoo
中國擬於英國倫敦的前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）建造新的大使館，有關這個佔地 2 萬平方米的「超級大使館」的爭議不斷。外界原本預計英國政府於 9 月 9 日公布是否批准中方興建新大使館，但英國副首相兼房屋大臣雷納（Angela Rayner）將有關審批決定延期至 10 月 21 日，稱需要更多時間考慮。Yahoo新聞 ・ 16 小時前