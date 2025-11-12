最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
9.51克拉藍鑽Mellon Blue 近8億拍出
（法新社日內瓦11日電） 重9.51克拉、呈現艷彩藍色的「麥隆藍鑽」（Mellon Blue），原為美國藝術收藏家邦妮．麥隆（Bunny Mellon）所有，今天在拍賣會上以2560萬美元（約新台幣7.9億元）拍出。
這顆鑽石由拍賣公司佳士得（Christie’s）在瑞士日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶」拍賣專場中售出。
這顆寶石在貝爾格四季酒店（Hotel des Bergues）以2052.5萬瑞士法郎的價格成交，原先預估拍價約1600萬至2400萬瑞郎。
主持拍賣的卡達奇亞（Rahul Kadakia）說，成交價證明「收藏家對於卓越且傳奇性的寶石依然抱有極大熱情」。
這顆鑽石鑲嵌在蛇形戒指上，曾屬於瑞秋．藍柏特．麥隆（Rachel Lambert Mellon），她更廣為人知的稱呼是邦妮．麥隆，是美國著名園藝家、慈善家與藝術收藏家。
這顆明亮式切工的寶石經鑑定為內部無瑕。
這顆鑽石上一次公開亮相是在2014年，當時邦妮．麥隆以103歲高齡辭世後，於紐約拍賣會上以逾3200萬美元成交。
歐洲最大線上鑽石珠寶商77 Diamonds的董事總經理柯麥德（Tobias Kormind）發表聲明說，他原本預期這顆寶石今天會拍出更高金額，但地緣政治緊張，以及中國經濟疲弱讓許多平常的買家裹足不前，現場氣氛明顯偏向謹慎。
他還說：「這樣的觀望態度是否會蔓延到日內瓦其他拍賣場次，仍有待觀察。」
