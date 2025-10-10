張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
90年代回憶殺！「小畫家」實體化變成鏡子，LA設計師創意家品掀熱潮
提到「小畫家」你會想到什麼？其實當你知道「小畫家」是什麼時，都已經不經意曝露了年齡了！90後都會認識的經典Windows程式變成了一面鏡子，由洛杉磯設計師推出的一款家品，回憶殺之餘，放在家裡相當IGable。各位對「小畫家」有情意結的朋友，會否想入手這面鏡子呢？
Jake Olshan是一位洛杉磯設計師，他深受90年代Windows 95系統使用介面的啟發，特別是其中的「小畫家」這款經典程式。他將Windows 95的像素風格和介面元素轉化為實體產品，推出了可愛又具收藏價值的鍊子吊飾，吊飾形態模仿小畫家的開啟界面，具備濃厚的懷舊氛圍。
這件設計作品不僅喚醒了許多喜歡復古科技的消費者的共鳴，也讓使用者能在日常生活中帶著熟悉的經典元素，展現個人風格。這種巧妙的設計融合了懷舊文化與現代潮流，成為熱門的復古配件款式。有興趣可以follow他的IG看他更多的創意設計！
