Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
80、90後看起來比Gen Z更年輕有原因，專家揭4大成長環境成「凍齡」關鍵
近年愈來愈多人注意到，千禧世代（約1981年至1996年間出生的群體）在外貌與氣質上，往往比年紀更小的Z世代顯得更年輕。有研究指出，Z世代的「顯老感」或許與成長環境有很大關連，以下即揭開80、90後比Z世代更顯年輕的真正原因！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
80、90後比Gen Z更顯年輕有原因？
不少人都發現一個微妙現象，明明千禧世代年紀較大的，卻頻頻被誤認為比Z世代更年輕。而且，這種被「錯判年齡」的情況並不罕有，而是愈來愈多人共同的日常體驗，並逐漸成為網絡上常被討論、甚至被拿來開玩笑的話題。當外貌不再與出生年份劃上等號，背後顯然藏著更深層的社會變化。
Gen Z成熟原因1. 被網絡「監管」的青春
千禧世代與Z世代真正的分水嶺或許來自成長環境本身，千禧世代進入青春期與成年初期時，尚未生活在所有事情也即時上傳與永久保存的網路世界裡。犯錯、尷尬、失態等行為都能隨時間淡去。相反，Z世代從小便的社交平台文化中長大，每個瞬間都可能被拍下、被放大、被評價，年輕一代自然更容易進入緊繃的狀態。Z世代不是真的老了，而是更早背負一種需要自我管理的成熟感。
Gen Z成熟原因2. 壓力提早報到
對許多Z世代而言，焦慮並非成年後才出現的課題。感情狀態、容貌焦慮、個人形象等這些過去屬於大人世界的煩惱，如今卻提早進駐童年。近年「Sephora kids」一詞爆紅，指一些孩子對護膚與美妝充滿熱情，甚至會走進美妝店或是在網上分享自己的護膚與化妝步驟，外貌壓力早已被影響他們的日常。
Gen Z成熟原因3. 「安全感」缺席
相信很多人都聽過一句話：「童年過得辛苦的人，往往更早成為大人」。當成長過程缺乏支持與安定感，人的行為與氣質便會更早走向「成年化」。除了外在壓力，社會動盪與前景黯淡使Z世代難以建立穩定的世界觀，導致壓力在身體與心理留下的痕跡，進而影響皮膚狀態與整體老化速度。
Gen Z成熟原因4. 兩代審美差異
千禧世代的青春時代，主流審美仍推崇自然的原生狀態。當時注射式醫美尚未完全去污名化，甚至社會上遍布對「人工美」的反對聲音，多數人也傾向以保養取代醫美。然而，隨着Z世代成長，審美標準出現明顯轉變，從自然美到精緻AI感。在醫美高度普及的時代，注射早已不再是禁忌，而是一種被視為理所當然的自我管理方式，悄然拉開了兩代人在外貌成熟度上的差距。
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「襪膠」成為時代眼淚嗎？90後女同學人袋一支的貼襪頭膠水，會翻紅嗎？
Dr. Kong鞋買一送一Threads翻紅，從學生健康鞋上位變「潮鞋」，脆友：想睇SPI翻紅
其他人也在看
Sydney Sweeney從豐滿身材焦慮到擁抱自我，為「大胸」而自豪兼開發個人內衣品牌
HBO熱門美劇《高校十八禁》性感女神 Sydney Sweeney 推出個人內衣品牌 SYRN，親自操刀設計兼代言，宣傳照傲人曲線盡顯，Seductress 誘惑系列頭炮開賣數小時全清空！
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
Jennie同款Moncler羽絨詢問度超高！滑雪朋友鎖定「法國羽絨王」，同款全黑羽絨Papillon外套這裡買平$3,700
前陣子見到Jennie飛往美國的Aspen雪地參與Moncler大騷，穿起的牛仔jumpsuit加雪靴超有型的，也改變了雪地造型只能擁腫不能潮的既定印象。而在出席Moncler大騷之前的機場造型，Jennie所穿起的全黑又保暖的Moncler羽絨詢問度超高，原來是Papillon羽絨外套，計劃想要去滑雪的朋友，有被Jennie的羽絨造型燒到嗎？
杭州食客誤認謝霆鋒餐廳？餐後不適求償醫藥費遭拒 謝霆鋒到底有無開餐廳？
近日杭州一宗消費糾紛成為網民熱話，據浙江電視台《1818黃金眼報道》報導，一名男子與友人到商場一間名為「鋒・香港滋味」的餐廳用餐後感到身體不適，索償醫藥費被拒，但引起討論原因竟然更關一個「鋒」字？
學生交流團離隊 學到消費知識 電子支付無所遁形？
香港向來是全球先進的消費市場之一，近日爆出香港學生在內地交流團期間都能夠自行偷走消費，有大學的日本交流團甚至盛傳有學生借機會使用色情服務並報銷，成功交流「報銷知識」，成為本港網絡熱話。今天商業與經濟的知識，早已不單靠交流團閉門研習，學生外出體驗，或者能夠體驗國家的電子支付發展；以中日兩地的報銷情況，亦揭示多年過去背後「無現金城市」的普及程度，在日本消費以現金支付開單為主，理論上最易報銷
73歲李家仁醫生近況曝光 新歌《小明返香港》已面世
現年73歲嘅兒科醫生李家仁，當年憑《小明上廣州》系列兒歌深入民心，係唔少80及90後嘅童年回憶。去年一月好友黃一山（細龜）喺小紅書上載二人嘅影片，當時李家仁醫生身形暴瘦，健康狀況引起網民擔心。近日黃一山再次分享與李醫生食團年飯嘅影片，臉頰及身形比去年飽滿，席間更分享全新創作已經面世。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
深圳大梅沙8號倉奧特萊斯Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包
大梅沙8號倉奧特萊斯是華南區首家以「OUTLETS＋LOFT」模式營運的大型戶外商業綜合體，與深圳其他室內Outlet不同，開放式的Outlet，被歐式彩色建築環繞，打卡位處處，匯集逾200個國內外品牌，折扣低至2折起，加上鄰近海濱景點，行街之餘更可順道放鬆，悠閒感十足。
陳定幫2026馬年運程總覽！12生肖詳細分析、犯太歲注意事項、幸運顏色及數字貼士
2025年來了！12生肖蛇年運勢如何？犯太歲的話該如何部署？由陳定幫師傅為大家詳細分析12生肖整體、事業、財運、愛情、健康運勢，更有幸運顏色及吉祥數字貼士，讓各位好好迎接蛇年，心想事成，事事順利！
日本人為咩原因來港六年搬六次屋？租樓預算僅$8000
有位來港六年多的日本人，為了全面體驗香港生活文化，居港六年搬六次屋，最終目標是住勻全港十八區。他名叫鈴木，來自日本名古屋，因在大學時修讀亞洲研究而迷上香港，六年前成功來港進修碩士課程，並成功完成學業後留港工作，今年暑假將會踏入來港第七年，可以取得永久居民身分證，正式成為香港人，究竟香港對他而言有何吸引力呢？
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
在日本公司上班連這種福利也有？令人瞠目結舌的「日本企業員工福利」
積極推動「勞動改革」的日本，為了能讓員工工作得沒有後顧之憂，企業主提供了各式各樣的員工福利，甚至有公司為了和其他公司做出區別，推出一些特別的制度，讓人驚呼「竟有這種福利!?」 小編向周遭在日本工作的外國朋友打聽，「好吃驚的日本企業福利」究竟有哪些呢？有些令外國人超忌妒的福利，或是對日本人來說非常普通，但看在外國人眼中覺得不可思議的制度等等，好多有趣又意外的回答！（以下為受訪者的個人意見）
iHerb最後兩天全網75折！素食者容易缺乏這5款營養素？iHerb全素營養補充品推介 最平低至$16／植物蛋白粉75折
現今社會有不少人茹素，根據香港衞生署資料，素食者主要分為四大類，包括蛋奶素食、蛋素食、奶素食和全素食，都是主要以植物為主要食糧，不進食部份或全部動物的肉、內臟及其製品。然而，茹素人士容易因飲食習慣，導致身體容易缺乏5款類別營養素，Yahoo購物專員精選了5大全素營養補充品推介，iHerb同時有農曆新年優惠全網75折，supplement最平低至$16，不要錯過平價入手機會！
王儲妃梅特瑪莉深陷醜聞 艾普斯坦密友關係引發爭議
（法新社奧斯陸2日電） 挪威王儲妃梅特瑪莉的長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，讓她陷入雙重危機。然而，隨著美國公布新一批艾普斯坦文件，她與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的頻繁往來曝光，並遭挪威媒體大幅報導，揭露了兩人出乎意料的關係，在這個斯堪的那維國家引發軒然大波。
【百佳】新春會員日全單88折 即睇日期同優惠碼👉🏻
百佳再度加推88折優惠，於2月7日帶來新春會員日，送上限定一天的驚喜優惠！
759阿信屋會員7折 即睇限定4日日期
759阿信屋突發推出四天限定優惠，即日起至2月8日憑會員卡購物即享7折優惠，記得帶定環保袋去辦年貨！
渣馬｜江旻憓倡馬拉松賽事結合美食活動 羅淑佩稱可考慮 讓遊客感受香港魅力｜Yahoo
渣打香港馬拉松一直吸引大量本地和海外跑手報名參加，今年參賽人數達 7.4 萬人。有立法會議員關注渣馬未來發展，包括會否與田總商討擴大賽事規模，將海濱場地納入為賽道，爭取賽事升級等。其中，旅遊界議員江旻憓建議馬拉松結合美食活動，讓來港參賽的旅客可在香港逗留更長時間，增加消費。文化體育及旅遊局局長羅淑佩認為，若為了讓遊客感受到香港及香港馬拉松的魅力，這是可考慮的方向，認同針對一般跑手來說的確可以加入香港特色元素。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
《埃及之王：法老》開展 三千年古埃及文明與你近距離相遇
奇美博物館與大英博物館攜手，推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，28日開展。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。
情緒是要「照顧」的，從患抑鬱過來人身份分享如何自我療癒，別急着令自己「成熟點」｜周靈山《只在你心頭》
自幼，我們都被要求「控制情緒」。只要哭鬧，就是不乖；板起臉、哭灑當場、面紅耳熱，一律代表情緒不穩。但卻沒多少人懂得這個真相，或者願意面對這個真相：情緒像小孩，若不處理，只會越來越不聽話、越來越壞。但是，處理不是發脾氣，也不是尖叫，而是，情緒是要「照顧」的。