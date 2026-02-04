80、90後看起來比Gen Z更年輕有原因，專家揭4大成長環境成「凍齡」關鍵

近年愈來愈多人注意到，千禧世代（約1981年至1996年間出生的群體）在外貌與氣質上，往往比年紀更小的Z世代顯得更年輕。有研究指出，Z世代的「顯老感」或許與成長環境有很大關連，以下即揭開80、90後比Z世代更顯年輕的真正原因！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

80、90後比Gen Z更顯年輕有原因？

不少人都發現一個微妙現象，明明千禧世代年紀較大的，卻頻頻被誤認為比Z世代更年輕。而且，這種被「錯判年齡」的情況並不罕有，而是愈來愈多人共同的日常體驗，並逐漸成為網絡上常被討論、甚至被拿來開玩笑的話題。當外貌不再與出生年份劃上等號，背後顯然藏著更深層的社會變化。

廣告 廣告

圖片來源：Instagram@choisaaaa

Gen Z成熟原因1. 被網絡「監管」的青春

千禧世代與Z世代真正的分水嶺或許來自成長環境本身，千禧世代進入青春期與成年初期時，尚未生活在所有事情也即時上傳與永久保存的網路世界裡。犯錯、尷尬、失態等行為都能隨時間淡去。相反，Z世代從小便的社交平台文化中長大，每個瞬間都可能被拍下、被放大、被評價，年輕一代自然更容易進入緊繃的狀態。Z世代不是真的老了，而是更早背負一種需要自我管理的成熟感。

圖片來源：Instagram@newjeans_official

Gen Z成熟原因2. 壓力提早報到

對許多Z世代而言，焦慮並非成年後才出現的課題。感情狀態、容貌焦慮、個人形象等這些過去屬於大人世界的煩惱，如今卻提早進駐童年。近年「Sephora kids」一詞爆紅，指一些孩子對護膚與美妝充滿熱情，甚至會走進美妝店或是在網上分享自己的護膚與化妝步驟，外貌壓力早已被影響他們的日常。

圖片來源：Instagram@hyeri_0609

Gen Z成熟原因3. 「安全感」缺席

相信很多人都聽過一句話：「童年過得辛苦的人，往往更早成為大人」。當成長過程缺乏支持與安定感，人的行為與氣質便會更早走向「成年化」。除了外在壓力，社會動盪與前景黯淡使Z世代難以建立穩定的世界觀，導致壓力在身體與心理留下的痕跡，進而影響皮膚狀態與整體老化速度。

圖片來源：Instagram@cortis

Gen Z成熟原因4. 兩代審美差異

千禧世代的青春時代，主流審美仍推崇自然的原生狀態。當時注射式醫美尚未完全去污名化，甚至社會上遍布對「人工美」的反對聲音，多數人也傾向以保養取代醫美。然而，隨着Z世代成長，審美標準出現明顯轉變，從自然美到精緻AI感。在醫美高度普及的時代，注射早已不再是禁忌，而是一種被視為理所當然的自我管理方式，悄然拉開了兩代人在外貌成熟度上的差距。

圖片來源：Instagram@marcellasne_

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

「襪膠」成為時代眼淚嗎？90後女同學人袋一支的貼襪頭膠水，會翻紅嗎？

Dr. Kong鞋買一送一Threads翻紅，從學生健康鞋上位變「潮鞋」，脆友：想睇SPI翻紅

江美儀《名媛望族》英文對白太洗腦，要成為2026首批Threads流量密碼？「三太」回應：係你哋比面！