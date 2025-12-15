精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
《90男歡女愛》導演洛連納與妻子被發現寓所倒斃 身有刀傷懷疑被兒子所殺
【on.cc東網專訊】曾執導《90男歡女愛》（When Harry Met Sally）的美國著名導演洛連納（Rob Reiner）與妻子Michele Singer Reiner位於西洛杉磯的寓所昨日下午發生屍體被發現事件。
一名大約78歲的男子與一名68歲女子被發現倒斃在寓所內，洛杉磯消防局接報後到場處理，及後證實死者正是洛與妻子。是由洛的女兒Romy發現父母身亡而報警。據知他們身上都有刀傷，洛杉磯警方兇殺組已展開調查。而美國有雜誌指2人懷疑被兒子Nick所殺，不過暫時未證實。2016年當時年僅22歲的Nick曾公開透露自己有毒癮，並透露15歲時初次進入戒毒所，而多年間曾先後15度戒毒。他當時受訪表示自己一直無家可歸被迫露宿街頭。Nick本身亦是編劇，2015年與父親合寫電影《Being Charlie》的劇本，並由洛執導。影片是根據Nick被吸毒問題纏繞的經歷。
洛是著名諧星Carl Reiner的兒子，Carl於2020年離世。洛於60年代入行，與諧星史提夫馬田（Steve Martin）為電視喜劇節目《Smothers Brothers Comedy Hour 》寫劇本，70年代洛曾當過演員在處境劇《All in the Family》演出，並兩度獲《艾美獎》「最佳男配角」提名。洛及後轉做導演，導演生涯中執導過多部名作。其中包括被視為經典愛情喜劇的《90男歡女愛》、《伴我同行》（Stand By Me）、《義海雄風》（A Few Good Men）以及《危情十日》（Misery）等。
洛突然離世的消息傳出後，一眾圈中人紛紛留言表示震驚，其中《復仇者聯盟》（Avengers）系列導演祖羅素（Joe Russo）於社交網留言表示：「我我無法接受有史以來最偉大的其中一位電影導演離世的事實。我們失去了一位為數不多的好人。洛連納，安息吧。」
