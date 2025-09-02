91歲方太到餐廳慶生不忘點評美食 網民大讚keep得好

方太

現年91歲嘅方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，亦係香港人嘅集體回憶之一。方太喺生日正日現身尖沙咀K11，與親友到餐飲集團老闆黃傑龍旗下餐廳慶生。黃傑龍亦有喺社交網站出PO，上載方太照片及附上方太真實食評，引起網民熱烈討論。

黃傑龍日前喺社交網站出PO分享客人前往餐廳用餐後嘅來信，內容係有方太親友所發，表示原本唔慶祝西曆生日嘅方太，喺生日正日曾到用餐，大讚餐廳員工服務好；同時亦有地對餐廳美食作出點評，表示「雪裡蕻墨魚太不行，雪裡蕻泡水泡到沒味道，墨魚只有兩絲好mean，甜品presentation很讚」，最後親友亦祝福品牌越做越好。

而照片中嘅方大著上紅色上衣，笑容滿面，睇落相當精神，唔少網民紛紛留言祝福及讚佢keep得好好，例如「方太咁大年紀都keep得好好！仲有牙力食到肉！」、「佢仲好精神，完全認到佢，見到佢就諗番自己細個，成日轉台等睇卡通」、「方太真係好正...🫶🏻」及「方太好精神啊👍👍細個時 媽媽一邊睇方太 一邊抄下煮法, 已制成兩本食譜✌️✌️」等等。

