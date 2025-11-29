宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。
羅蘭姐過去曾多次表示沒有打算退休，笑指醫生對她說若停止工作，腦袋便會隨之衰退，所以她一直堅持演戲，永不言休，但暫時尚未回應是否離巢，亦未知她是退休還是將以自由身接洽工作。
羅蘭姐於1939年出道，至今縱橫影視圈逾80年，從粵語長片年代到現今數碼化的影視作品均見到其身影，而她於1972年加入無綫，曾參演《啼笑因緣》、《浪子》等經典劇集而嶄露頭角，於80年代在《新紮師兄》中飾演二奶，以及在多部劇集中演惡毒女子，令其奸角形象深入民心，但她私下是優雅而有愛心的女子，備受觀眾愛戴。
羅蘭姐在電影方面亦成就非凡，1993年在電影《七月十四》首次飾演靈媒「龍婆」，從此成為港產鬼片的經典角色，「龍婆」亦成為其外號之一，更被封為「香港鬼后」，因此獲主題公園邀請做萬聖節活動代言人。而她於2000年憑電影《爆裂刑警》在第19屆香港電影金像獎的影后殊榮，當年以66歲高齡成為金像獎史上最年長影后，同年更於《萬千星輝賀台慶》中榮獲「萬千光輝演藝大獎」。羅蘭姐更曾獲香港特別行政區政府頒發榮譽勳章，對她於香港影視產業的卓越貢獻作出肯定，而她至今獨身，近年經常跟「老友記」胡楓出席不同活動，更一度傳出緋聞，胡楓笑着澄清是「美麗的誤會」，兩人只是情同兄妹的好朋友。
羅蘭姐疑離巢的消息惹來網民關注，不少人留言挽留，表示「羅蘭姐，你係我哋嘅永遠鬼后，唔好走啊！」、「希望再睇到妳啲新作品」。不過也有人認為羅蘭姐年逾九旬，退休也是人之常情，對她送上深深祝福，「羅蘭姐好好休息，永遠支持妳！」
