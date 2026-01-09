天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
向911之父致敬 | 911 GT3 90 F.A. Porsche全球限量90台
為紀念傳奇設計師Ferdinand Alexander Porsche（F.A. Porsche）誕辰90周年，保時捷特別聯同他的兒子Mark Porsche，以及車廠的Sonderwunsch定製部門合作，推出全球只有90的911 GT3 GT3 90 F.A. Porsche，既向這位「911之父」致敬，亦重塑1960至80年代經典911系列與Porsche Design工作室的永恆美學。
這台紀念版911 GT3 90 F.A. Porsche，性能以911 GT3 Touring Package為基礎，其4.0L水平對向六缸引擎具備502hp最大馬力和450Nm峰值扭力。至於外形與內部設計的靈感則源自F.A. Porsche在1980年代曾擁有的911 G Series，當中車身那介乎經典Oak Green Metallic與現代金屬綠調之間的F. A. Green Metallic，是按照Porsche家族要求透過車廠的Paint to Sample Plus專案專程開發，低調內斂之中散發卓爾不凡的優雅。此外，車款亦配搭了靈感來自Fuchsfelge輪輞的黑烤漆Sport Classic輪圈、1963年保時捷經典盾型廠徽、全新設計的90周年電鍍金徽章，以及車尾「PORSCHE」字樣等細節。
至於車廂內裝，則混合Truffle Brown和Chalk Beige兩種色調皮革而成，並以座椅中央飾板的精緻格紋圖案與對比縫線配襯，營造恍如1970年代高級旅行車廂的氛圍。Mark Porsche透露，這些格紋圖案設計其實參考了父親最喜歡的外套，不但令新車延續F. A. Porsche的個人風格，也承載父子之間的情感記憶。
紀念版911 GT3將於4月起接受預訂，下半年正式投產，每架約港幣320萬。每位車主更可額外獲得同是限量90枚的Chronograph 1腕錶和專屬旅行袋。前者貫徹Porsche Design的設計理念，錶背刻有限量編號及F. A. Porsche簽名字樣；後者採用與車內同款的Truffle Brown皮革，完美呼應車款內部的設計理念。
