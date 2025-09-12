鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
918恐推高反日情緒 日籲在華僑民注意安全
【on.cc東網專訊】下周四（18日）是九一八事變94周年，日本駐華大使館周四（11日）再發布安全提醒，呼籲在相關日子要特別注意反日情緒高漲。鑑於去年9月18日在廣東深圳發生日童上學途中遭華漢刺死事件，日方提醒如果帶有小孩，務必充分做好安全對策。
日本駐華大使館在官網發布通告，並以電郵等形式通知旅居中國的日僑。通告指出，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年相關電影和電視劇已陸續在華上映，各種活動正在籌備和舉辦，在與中日歷史關係相關的日子，必須特別警惕日益高漲的反日情緒。
通告呼籲日僑尊重當地習俗，與當地人交往時注意言行舉止和態度；避免在戶外大聲講日語，以免被他人聽到，也不要與其他日本人聚在一起時做出喧鬧等引人注目的行為；避免穿着或攜帶任何看起來像日本人的物品；注意周圍環境，盡量避開人群聚集的廣場或日本人可能經常光顧的場所；如發現任何可疑人士或團體，切勿靠近並立即離開。
