93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程

93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。

修哥與羅蘭姐一起出席活動，兩人精神不俗。

事緣修哥和羅蘭姐一同接受記者訪問，其間修哥表示自己身體狀況良好，經常做運動，只是不能太劇烈，社交生活亦很忙碌。當被問及平時是否弄孫為樂時，修哥笑稱自己應酬活動多到應接不暇，「其實一個月起碼我有28日都係應酬、我係日日都有應酬」，又指一旦他不用應酬，兒孫就會到來陪伴。例如剛過去的中秋節，家中有17名親友齊集，妹妹、子女、孫和曾孫都在，「成家人一齊過，好熱鬧、好熱鬧，好開心、好開心。但熱鬧之中就缺少咗一樣嘢，缺少咗啲嘢」。

修哥自言應酬多多，日前就出席黃子華電影的煞青宴，同場還有姜大衛。（小紅書＠胡楓）

修哥言下之意，缺少的應是其於2016年離世的太太呂詠荷，縱使四代同堂過中秋，但團圓時不免憶起已仙遊的老伴。惟這時有女記者似不知情，再追問：「缺少啲乜嘢？」修哥聽到後即時黑面，反應很大地望向該名女記者，「吖，仲使問嘅？你……你……唔准問呀。」其他記者看到修哥似動真火，有人澄清不是自己發問，場面尷尬。修哥隨即叫該名女記者「嗱，講聲對唔住」。女記者亦立即道歉，修哥聽到後才放鬆表情，變得從容地笑了幾聲，然後說「哎，無錯啦」，似已原諒女記者的失言，繼續談笑風生。

另外，修哥自言身體狀況良好，經常有做運動，並透露有意在明年再度舉辦個人演唱會，但暫未知計劃能否成事。

93歲胡楓與90歲好友羅蘭一起出席活動，向傳媒講述近況。

同場的羅蘭姐則拿着拐杖現身，她表示早前在家中不慎跌倒，「嗰日朝早7點鐘，我聽到電話響就發晒矛，走出去聽電話嗰陣時，成個人趴咗喺地下」。她稱幸好只是撞到骨頭，傷勢沒大礙，只是右手臂仍有些痛，由於年事已高，需要較長時間才能康復。

93歲的修哥仍活力十足，早前大唱《月亮代表我的心》賀中秋。（小紅書＠胡楓）