94名小學生腸胃炎 疑因晚餐不當儲存致病菌

【on.cc東網專訊】廣東汕尾市普寧華美實驗學校小學部上周有94名學生食用晚飯後出現腸胃不適症狀，集體送院治療。陸豐市教育局周五（19日）指，事件暴露校園食品安全監管存在薄弱環節，為此道歉。校方已撤換食堂負責人和操作不當的廚師，當局已傳喚約談學校食品衞生安全相關18名責任人，會嚴肅處理。

陸豐市教育局通報，學生於上周四（11日）出現腸胃不適症狀，當地市監部門到校內檢走17批餐食樣品化驗，結果顯示無異常。專家根據學生症狀判定是產氣莢膜梭菌引發急性腸胃炎，主因是小學部食堂上周三（10日）的晚餐菜品「燒汁雞腿」在早上製作時長時間常溫儲存，且晚上配餐前未重新加熱，因此造成上述情況，製作過程不符合有關規定。

廣告 廣告

學校已更換食品安全總監，增派食堂安全管理副校長和安全管理員。教育部門全面加強對全市所有學校、幼兒園食堂以及校園周邊食品安全檢查，徹底整改發現的問題，之後會加大監管力度，防止類似事件再次發生。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】