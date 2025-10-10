9,600mAh 巨量電池 + 126 dB 震撼喇叭 + 強光閃光燈，Ulefone RugKing 開價$1,299!

Ulefone RugKing 通過嚴苛的 IP68/IP69K 防水防塵認證與 MIL-STD-810H 軍規標準測試，18.3mm 的機身厚度與 397 g的重量展現其堅固本質，目前僅推出單一黑色款式。

Ulefone RugKing 採用 5.99 吋 HD+ 解析度的 LCD 面板，雖然僅支援 60Hz 更新率，但高達 910 尼特的峰值亮度確保在強光環境下仍能清晰辨識畫面內容。配備 Unisoc T7255 處理器，內建 8GB LPDDR4X 記憶體與 256GB UFS 2.2 儲存空間，更提供高達 2TB 的 microSD 卡擴充能力，內建 9,600mAh 超大容量電池，不過僅搭配 18W 充電規格。

影像系統採用三鏡頭配置，主鏡頭搭載 SAMSUNG ISOCELL S5KJN1 感光元件的 5,000 萬像相機，搭配 OmniVision OV02A10 的 200 萬像微距鏡頭，前置則採用SAMSUNG ISOCELL 4H8 的 800 萬像自拍鏡頭。特別值得一提的是機身背面配備高達 126 分貝的超響亮喇叭系統，頂部還設有強力閃光燈，大幅提升在惡劣環境下的實用性。

而透過以下連結購買 Ulefone RugKing 於交易付款時可額外享有$20的折扣，變相$1,279就可入手!

