Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
9,600mAh 巨量電池 + 126 dB 震撼喇叭 + 強光閃光燈，Ulefone RugKing 開價$1,299!
Ulefone RugKing 通過嚴苛的 IP68/IP69K 防水防塵認證與 MIL-STD-810H 軍規標準測試，18.3mm 的機身厚度與 397 g的重量展現其堅固本質，目前僅推出單一黑色款式。
Ulefone RugKing 採用 5.99 吋 HD+ 解析度的 LCD 面板，雖然僅支援 60Hz 更新率，但高達 910 尼特的峰值亮度確保在強光環境下仍能清晰辨識畫面內容。配備 Unisoc T7255 處理器，內建 8GB LPDDR4X 記憶體與 256GB UFS 2.2 儲存空間，更提供高達 2TB 的 microSD 卡擴充能力，內建 9,600mAh 超大容量電池，不過僅搭配 18W 充電規格。
影像系統採用三鏡頭配置，主鏡頭搭載 SAMSUNG ISOCELL S5KJN1 感光元件的 5,000 萬像相機，搭配 OmniVision OV02A10 的 200 萬像微距鏡頭，前置則採用SAMSUNG ISOCELL 4H8 的 800 萬像自拍鏡頭。特別值得一提的是機身背面配備高達 126 分貝的超響亮喇叭系統，頂部還設有強力閃光燈，大幅提升在惡劣環境下的實用性。
而透過以下連結購買 Ulefone RugKing 於交易付款時可額外享有$20的折扣，變相$1,279就可入手!
查詢:ulefone hk
其他人也在看
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 45 分鐘前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近七折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 45 分鐘前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 46 分鐘前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Nothing CMF Buds 2a 歷史低價，HK$160 有找入手平靚正降噪耳機｜Amazon Prime Day 2025
如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。如果你預算不高，但又想要一對內外兼修的真無線耳機，CMF Buds 2a 目前正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
LG UltraGear OLED GX9s 史低對折，HK$5,380 免運購 240Hz 曲面電競顯示器｜Amazon Prime Day 2025
臨近年末是升級電競裝備的好時候，趁著秋季 Prime Day 的機會，LG 很有誠意地為玩家奉上了對折優惠的 34 吋 UltraGear OLED GX9s。其會員特價降到了 US$691.42，為歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
58歲鄭伊健與蒙嘉慧的「簡單愛情生活」，一同打機也覺快樂：生活夠用就已經好開心
鄭伊健迎來58歲生日，過得簡單的他，無論是保養得宜的程度，還是「打機萬事足」的心態，也令人津津樂道。另一個令人為他高興的，想必是和太太蒙嘉慧（Yoyo）的穩定生活，由在香港、日本兩地走，到回流香港，不時踩踩單車又過一天，這樣的婚姻低調又令人羨慕。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作
只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭
【彭博】-- 現貨白銀價格飆升至數十年來的最高水平，因激增的避險需求放大了倫敦市場的供應緊張。銀價周四一度大漲2.3%並突破每盎司50美元，觸及20世紀80年代亨特兄弟逼空以來的最高紀錄。白銀價格今年以來已上漲逾70%，令黃金創紀錄的漲幅相形見絀。美國財政風險、股市過熱及聯儲會獨立性面臨威脅等因素引發投資者擔憂，促使其加大了對避險資產的追逐。與此同時，關鍵的倫敦市場上白銀供應短缺也支撐了價格，同時還大幅推高了借入該金屬的成本。在紐約商品交易所，白銀期貨價格仍低於1980年1月創下的每盎司50.Bloomberg ・ 15 小時前
私有化恒生 料九成機會通過 專家籲先套現
滙控（0005.HK）要成功私有化恒生（0011.HK），需要75%有投票的無利害關係股東（即非滙控及關連人士）支持，並少於10%的整體無利害股東反對。可參與今次投票的無利害股東涉及6.84億股或36.5%，按此推算，若有3.65%股東反對便可否決交易，此批股份現市值約106億元。除滙控外，恒生沒有持股逾5%的大型股東，市場相信，私有化計劃有八至九成機會通過。信報財經新聞 ・ 10 小時前