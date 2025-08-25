拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
98歲老人頭上「長角」親手剪掉 大量出血命危急送院(有片)
上海一名98歲婆婆，因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，3年來深受困擾，她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將它剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。
綜合《都市時報》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發後中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯絡正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經過快速評估並與家屬溝通後，醫生當即決定為老人進行手術處理，包括切除殘餘組織，並縫合，整個手術進行不到1個小時，便成功控制出血並修復傷口。術後檢查顯示，傷口乾淨平整，沒有紅腫與滲出，恢復情況良好。醫生提醒，婆婆年事已高，且伴隨多項基礎疾病，若當時處理不及時，極可能引發失血或感染，後果不堪設想，家屬對醫護團隊的及時救治深表感謝。
醫生提醒：切勿自行處理異常增生或腫物
報道提到，這種俗稱「長角」的情況，其實是一種名為「皮角」的皮膚病變。它由角質異常增生所致，常見於高齡老人，尤其是長期在烈日下曝曬的人群。皮角呈錐形或柱狀，表面粗糙堅硬，顏色多為淡黃或褐黑，大小不一，有時甚至如羊角般突出。雖多屬良性，但若反覆破損或受到外界摩擦，可能引發感染，甚至存在惡性變化的風險。醫生再次提醒，身體若出現異常增生或腫物，切勿自行處理，應及時前往正規醫療機構檢查，避免因不當操作導致嚴重後果。
點擊觀看影片
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/98歲老人頭上-長角-親手剪掉-大量出血命危急送院-有片-/592609?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
