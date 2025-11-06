98%僱主滿意學士學位畢業生工作表現 工作態度評分最高

【on.cc東網專訊】教育局今日（6日）公布僱主對本地大專畢業生工作表現滿意度調查結果，該調查對象範圍涵蓋2022年經本地評審公帑資助和自資學士學位以及副學位課程的畢業生，調查結果發現，約98%受訪僱主滿意學士學位畢業生工作表現，其中近8成僱主更表示頗滿意或非常滿意，亦有約96%的受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約66%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。

該調查於去年第3季至今年第2季以問卷形式進行，獲1,344名本地學士學位畢業生和254名本地副學位畢業生的僱主回覆，並就其對畢業生於9個範疇的表現評分，包括語文能力、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及對時事及商貿的知識、自學能力及自信心。調查結果顯示，僱主認為工作態度是為9個範疇中最為重要，亦是該年度學士學位畢業生表現最理想的範疇表現平均分為3.87分，其餘2項表現較理想的範疇則為資訊科技知識及語文能力，分別為3.87分和3.80分，至於評分最低的範疇為分析及解決問題能力，表現平均分為3.65分。

而在5分是為滿分的評定中，整體畢業生在所有範疇的表現評分中平均取得3.50分以上，反映畢業生的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳，而畢業生整體工作表現則為歷年調查中最高的3.75分，表示畢業生已達到甚至偶或高於僱主要求的標準。至於該年度副學位畢業生整體工作表現分數為3.57分，同樣是歷年調查中最高，而在所有範疇亦取得高於3.40分的表現評分，其中表現較理想的範疇依次為資訊科技知識、工作態度及人際技巧。

