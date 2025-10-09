99%的人都用錯了 Google Nano Banana｜介紹隱藏神級用法｜10大專業用法｜廣東話｜文恩澄

最近是否被各種 AI 模型照片瘋狂洗版？雖然有趣，但如果只將「Nano Banana」這款強大的工具用於此，就太大材小用了！AI 的真正價值在於應用，而非一時的潮流。

今集影片，文恩澄將深入挖掘 Nano Banana 的潛力，展示它如何成為能取代大部分 Photoshop 功能的生產力工具。我會由一張普通照片開始，逐步示範調光、磨皮、更換場景、添加物件等一系列極限改造，並分享當中的實用技巧與限制。此外，更會介紹三大專業級應用場景（產品攝影、簡報圖表、專業形象照），甚至教您如何利用 Google AI Studio，零程式碼打造屬於您自己的批量修圖 App！

希望這集影片能啟發您，將 AI 工具的價值發揮到極致。

