上證指數事隔十年，再重上4,000點。(資料圖片)

內地A股近期氣勢如虹，上證指數在站穩3,900點後持續上攻，並在今日(28日)盤中突破4,000點重要關口，最高觸及4,010.73點後回落，這是事隔10年後上證指數重上4,000點，最終收報3,988.22點，跌0.22%。深證成指與創業板指數同樣表現強勁，盤中分別觸及13,572.9點與3282.33點高點。

歷史上僅兩次 均伴隨數月大牛市

板塊方面，煤炭、稀土、光模塊與存儲器等類股漲勢凌厲，其中中船特氣(688146)全日大漲15.7%，成為漲幅最大的上證指數成份股。在消息面上，美國稱中國達成貿易框架的共識，據報特朗普和國家主席習近平將於本周會面，並簽署貿易協議，同時市場預期美國聯儲局將於北京時間本周四凌晨宣布再減息0.25厘，多重因素利好股市上揚。

回顧A股歷史，上證指數站上4,000點的年份僅有2007年與2015年，這兩段時期均伴隨大規模牛市行情。歷史經驗顯示，一旦突破4,000點關卡，市場強勢格局通常能延續數月。

前恒大國師： 今次牛市堪稱「史詩級別」

前中國恒大集團首席經濟學家、內地著名經濟學者任澤平較早前表示，今次內地牛市將是「十年一遇」，堪稱「史詩級別」，並提出3大因素推動內地股市上行，包括政策持續放鬆、新一輪科技革命及市場流動性充裕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/a股再遇-大時代-滬指事隔十年重上4000點/612888?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral