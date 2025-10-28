許紹雄逝世終年 76 歲
A股再遇「大時代」 滬指事隔十年重上4000點
內地A股近期氣勢如虹，上證指數在站穩3,900點後持續上攻，並在今日(28日)盤中突破4,000點重要關口，最高觸及4,010.73點後回落，這是事隔10年後上證指數重上4,000點，最終收報3,988.22點，跌0.22%。深證成指與創業板指數同樣表現強勁，盤中分別觸及13,572.9點與3282.33點高點。
歷史上僅兩次 均伴隨數月大牛市
板塊方面，煤炭、稀土、光模塊與存儲器等類股漲勢凌厲，其中中船特氣(688146)全日大漲15.7%，成為漲幅最大的上證指數成份股。在消息面上，美國稱中國達成貿易框架的共識，據報特朗普和國家主席習近平將於本周會面，並簽署貿易協議，同時市場預期美國聯儲局將於北京時間本周四凌晨宣布再減息0.25厘，多重因素利好股市上揚。
回顧A股歷史，上證指數站上4,000點的年份僅有2007年與2015年，這兩段時期均伴隨大規模牛市行情。歷史經驗顯示，一旦突破4,000點關卡，市場強勢格局通常能延續數月。
前恒大國師：今次牛市堪稱「史詩級別」
前中國恒大集團首席經濟學家、內地著名經濟學者任澤平較早前表示，今次內地牛市將是「十年一遇」，堪稱「史詩級別」，並提出3大因素推動內地股市上行，包括政策持續放鬆、新一輪科技革命及市場流動性充裕。
港出口增16.1% 全年看升10% 9月輸內地漲16.7% 三個月最勁
本港出口持續向好，政府統計處公布，9月商品整體出口貨值為4623億元，按年升16.1%，高於市場預期增15.4%，並且是連續19個月錄得升幅。進口貨值為5125億元，增13.6%，略勝市場預期升13.5%；9月份錄得有形貿易逆差502億元，相等於商品進口貨值的9.8%。分析指出，中美經貿磋商達成基本共識，惟具體執行細節仍有待觀察，本港全年出口料有10%增長。信報財經新聞 ・ 1 天前
華僑銀行:市場對美中達成貿易協議的希望重燃 推動風險資產普遍上揚
華僑銀行香港經濟師姜靜及王灝庭表示，市場對美中達成貿易協議的希望重燃，推動風險資產普遍上揚，周一日、歐、美股再創歷史新高。美股3 大指數連升3 日，再度創新高，投資者觀望多家科技巨企本周公佈的業績；歐洲股市造好，主要股市均高收；亞洲股市今早有回吐壓力。美債收益率曲線整體趨平，長端收益率下跌2 至4 個基點；隔夜 2 年期及5 年期美債拍賣表現穩健。美元指數偏軟，但跌幅溫和；日圓以外的G10 貨幣兌美元反彈，其中以風險貨幣澳元和紐元表現最好。避險需求回落，金價跌破上周低點、失守4000 美元關鍵心理關口；油價連跌兩個交易日，據稱OPEC+傾向於適度增加產量。(LF)infocast ・ 10 小時前
彭博新聞午間分享 你會想知道的五件事
重返4000點中美周末的貿易談判基調積極、經濟顯露好轉跡象，而且中國企業本財報季有望報告多年來最佳的盈利成長，多重利好之下，上證綜指早盤突破4000點Bloomberg ・ 13 小時前
〈陸股盤後〉上證指數盤中睽違十年 再度站上4,000點
中國股市三大指數周二（28 日）衝高回落，上證指數盤中睽違十年再度站上 4,000 點，寫下 2015 年 8 月 19 日以來新高。鉅亨網 ・ 10 小時前
《滬深》滬指全日升1.2%至近4,000點收 創板升2% 煤炭股持續造好 聞泰揚近9%
國家商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在中美磋商結束後表示，雙方就妥善解決彼此關注的多項重要經貿議題形成初步共識，下一步將履行各自國內批准程序。人民幣兌美元中間價按日上調47點，報7.0881兌一美元，創自去年10月15日以來新高。 人民銀行今日(27日)在公開市場開展3,373億元人民幣(下同)七天期逆回購操作，操作利率持平於1.4%。今日有1,890億元逆回購到期，單日淨投放1,483億元。此外，今日有7,000億元MLF到期，同期開展9,000億元一年期MLF操作。 A股三大指數高開高走，滬指逼近4,000點。滬指全日收報3,996點，升46點或1.2%，成交額1.04萬億元；深證成指全日收報13,489點，升200點或1.5%，成交額1.3萬億元；創業板指全日收報3,234點，升62點或2%，成交額6117億元。 內銀股工商銀行(601398.SH)及建設銀行(601939.SH)分別升0.9%及0.8%。個別券商股回軟，國盛金控(002670.SZ)及哈投股份(600864.SH)各跌逾2%。此外，寧德時代(300750.SZ)及比亞迪(002594.SZ)靠穩微升。 內房AASTOCKS ・ 1 天前